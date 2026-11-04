MONICA SARNELLI torna a teatro: “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci” al Teatro Ricciardi di Capua/ 6 novembre 2026

Dopo aver ricevuto la Medaglia della Città di Napoli e aver festeggiato al Teatro Trianon Viviani di Napoli i 45 anni di carriera con lo spettacolo Felicissima Festa 2026 sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle attività Produttive del Comune di Napoli guidato da Teresa Armato, Monica Sarnelli torna a teatro. L’artista inaugurerà la stagione 2026/27 del Teatro Ricciardi di Capua con “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, venerdì 6 novembre 2026 alle 20,45.

Lo spettacolo, un recital antimisogino sulla donna nella misoginissima canzone napoletana in una versione completamente rinnovata è presentato da RitmiUrbani Network in sinergia con Lazzara Felice ed Andreano Management, ed è scritto da Federico Vacalebre con la regia di Carlo Cerciello. Nel cast, accanto alla Sarnelli, l’attrice Cinzia Cordella e le Sirene Ensemble (Eunice Petito, Anna Rita Di Pace, Isabella Parmiciano, Tiziana Traverso, Ylenia Attardi). Arrangiamenti musicali di Pino Tafuto e Salvio Vassallo. Disegno luci, Andrea Iacopino; aiuto regia e video di Fabiana Fazio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo riflette su un mondo, quello della musica, non solo partenopea, ancora sin troppo maschilista. Testo, canzoni e videoproiezioni con la presenza virtuale di artisti molto cari a Monica Sarnelli (il cantautore Enzo Gragnaniello, l’attore/scrittore Peppe Lanzetta e la cantante Fuliggine, nome d’arte di Francesca Andreano) che raccontano la città al femminile, e le sue donne: femmene, malafemmene, mamme, puttane, figlie, trans, sirene.

La scaletta

Gli arrangiamenti moderni sanno di tradizione, ma anche di electro-swing, rap, tango digitale, e portano ai giovani il repertorio e le storie di Gilda Mignonette, Ria Rosa, Angela Luce, Gloria Christian, Mirna Doris, Lina Sastri, Teresa De Sio, Giulietta Sacco e altre ancora. Tra i brani che canterà la Sarnelli, ci sono: Malafemmena (Totò), Nun Te Scurda’ (Almamegretta), Bammenella (Raffaele Viviani), Reginella , Rundinella, Indifferentemente; Donna (Enzo Gragnaniello); Dove Sta Zazà (Gabriella Ferri); Lily Kangy; Penzo Sempe A Isso (Maria Nazionale); Passione, Funtana All’ombra, Comme Facette Mammeta; Duje Gemelle; Chillo È Nu Buono Guaglione (Pino Daniele); ‘A Cartulina ‘E Napule (Gilda Mignonette); Preferisco Il Novecento (Ria Rosa); Liu’ (Alunni Del Sole); Cerasella (Gloria Christian); Ipocrisia (Angela Luce); Assaje (Lina Sastri | Pino Daniele); Voglia ‘E Turna’ (Teresa De Sio), Stammo Buono (Teresa De Sio | Raiz).

Monica Sarnelli dice: “Sono felice di tornare di nuovo a teatro anche se sono ancora piacevolmente frastornata da questa ondata di stima, affetto e passione che mi ha travolto in queste ultime settimane. Che gioia la Medaglia della Città di Napoli: grazie al Sindaco, all’Assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato ed alla Consigliera Mariagrazia Vitelli. Che soddisfazione ricevere il prestigioso Premio Carosone 2026, consegnatomi da Federico Vacalebre, biografo di Carosone e Direttore Artistico sin dalla prima edizione. Grandissima gioia personale ed entusiasmo condiviso con cast, maestranze e pubblico, il 21 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma, dove il nuovo IMAIE ha organizzato un evento per i 30anni di Un Posto al Sole, la fiction più longeva della tv italiana con la sigla che, con la mia voce protagonista, entra nelle case degli italiani da oltre tre decenni. Come non essere ancora grata al Comune di Napoli per il concerto del 27 ottobre, “Felicissima Festa”, al teatro Trianon Viviani per festeggiare i miei 45 anni di carriera ed i 60 anni di vita vissuta, quasi tutta, tra musica ed arte. E poi, in un anno così speciale, non poteva mancare un nuovo album che, non casualmente, ho intitolato “Duemilaventisei” con dieci nuove canzoni prodotte dalla storica Zeus Record di Napoli. Ed ancora, sperando di non omettere nulla, vorrei ringraziare gli organizzatori e chi mi ha voluta e premiata per:“Grazie Peppino” (28 agosto), la serata dedicata da “Benevento Città Spettacolo” all’indimenticabile Peppino di Capri con il quale ho collaborato per quasi un decennio, nel periodo 1986/1994, per più di mille concerti. Il “Premio Armando Gill” (1 settembre) ricevuto a Grottolella, in Irpinia, quale portavoce della canzone partenopea; “Premio San Giovanniello”, II edizione (23 ottobre) – a cura dell’associazione Asso è… La strada ci insegna ODV- 23 – presso il teatro Caruso in Piazza Ottocalli a Napoli; “Premio Ambasciatore del sorriso”, XIII edizione (31 ottobre) – dedicata a Peppino Di Capri, a cura dell’associazione Vesuvius – presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli.Grazie a chi segue e supporta l’Arte della nostra terra. Grazie di cuore. Grazie Napoli”.

Service audio | luci | video

Musica & Musica

di Francesco D’Antuono

produzione

RitmiUrbani Network

coordinamento

Dario Andreano

distribuzione

TPC – Teatro Pubblico Campano | Alfredo Balsamo

L’organizzazione ed il coordinamento degli spettacoli e dei concerti di Monica Sarnelli sono a cura di Dario Andreano (produttore e manager dell’artista dal 1992) con il supporto di: RitmiUrbaniNetwork, Cult!, Lazzara Felice, Napoli Sound, Andreano Management.

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