NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | “Meditazioni e Fantasie” al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Domenica 8 novembre ore 19, nella Sala Scarlatti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella, a Napoli in Via San Pietro a Majella 35, il secondo appuntamento della rassegna Autunno Musicale 2026 della Nuova Orchestra Scarlatti: “Meditazioni e Fantasie”, concerto di colori classici e romantici tra scena e intimità, e parafrasi brillanti per violino e orchestra dal Faust di Gounod e dalla Traviata di Verdi, con la Nuova Orchestra Scarlatti e il giovane violinista napoletano Riccardo Zamuner diretti dal M°. Nicola Colafelice.

La rassegna Autunno musicale 2026 abbina il grande repertorio classico a solisti e direttori di grande richiamo e a nuovi talenti emergenti. Per “Meditazioni e Fantasie” è previsto un programma variegato e accattivante con la Prima Sinfonia di F.J. Haydn, luminoso gesto inaugurale della stagione classica. La verve di un Gioachino Rossini ventenne con la Sinfonia dal Signor Bruschino, caratterizzata dalla famosa trovata dei colpi d’archetto sui leggii. Il sentimento e il canto della Méditation op. 42 n.1 di P. I. Čajkovskij. E poi due belle pagine del fortunato genere ottocentesco della parafrasi strumentale di capolavori del melodramma, la Fantasia da concerto sul Faust di Gounod op. 47 e la Fantasia sulla Traviata di Verdi op. 38, entrambe nella versione per violino e orchestra, opere del virtuoso e compositore francese Jean-Delphin Alard (1815-1888): concentrati di tutti gli highlight della scena, sempre in felice equilibrio tra melodia e virtuosismo. La Fantasia sulla Traviata sarà introdotta in programma dal Preludio all’atto I dell’opera, dove Verdi fra trasparenti cromatismi e onda melodica ci dona il nostro piccolo ‘Tristano’ mediterraneo.

Biglietti € 15, on line su azzurroservice o al botteghino da un’ora prima del concerto: https://www.azzurroservice. net/stagioni-teatrali/autunno- musicale/

Il successivo appuntamento dell’Autunno musicale della N.O.S. si terrà sempre alla Sala Scarlatti del Conservatorio domenica 15 novembre ore 19 con “Mozart/Beethoven”, fagotto solista il giovane Mario Brusini, dirige Aldo Sisillo: grande repertorio classico con al centro la Seconda Sinfonia op. 36, primo capolavoro sinfonico di Beethoven.

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