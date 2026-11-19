Un regalo è tempo sottratto a sé e dedicato a qualcun altro: la ricerca, la scelta, la carta che lo avvolge, il momento in cui lo si consegna. Da questa idea nasce a Napoli l’iniziativa #regalAnalogico, la campagna di sensibilizzazione che Giochi Uniti, il Centro Noesis e Federconsumatori Campania lanciano a ridosso del Black Friday per accompagnare la stagione dei regali. Lo scopo è togliere il dono dalla logica dell’acquisto frenetico, sensibilizzando l’utente con comunicazioni mirate sui propri canali di comunicazione.

Al centro ci sono voucher, coupon e carte regalo digitali: strumenti impersonali, comprati in pochi secondi e inoltrati con un messaggio, che finiscono per mostrare proprio ciò che un regalo dovrebbe smentire, cioè l’assenza di cura verso chi lo riceve. Le stime di settore collocano questo mercato in Italia tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro l’anno, con il picco tra Natale e Capodanno.

«Viviamo dentro un flusso continuo di notifiche, e le feste restano tra le poche occasioni in cui il tempo può tornare a scorrere senza che sia uno schermo a scandirlo», afferma Stefano De Carolis di Prossedi, direttore operativo di Giochi Uniti. «Il paradosso è che non siamo mai stati così raggiungibili e così soli: ci scambiamo messaggi con decine di persone al giorno e facciamo fatica a trovare una sera per stare con le stesse persone nella stessa stanza. Il regalo digitale è figlio di questa condizione, perché non richiede né un incontro né una conversazione e lascia ciascuno davanti al proprio dispositivo. Non parlo di rinunciare al digitale, che ci permette anche di sentirci vicini a distanza. Parlo di riconoscere che le relazioni si nutrono di contatto reale, e che il dono è uno dei momenti in cui quel contatto si costruisce oppure si perde».

«Scegliere un regalo costringe a un esercizio preciso: immaginare l’altro, i suoi gusti, il momento che sta attraversando, ciò che potrebbe sorprenderlo», spiega Vincenzo Barretta, psichiatra e psicoterapeuta, direttore scientifico del Centro Noesis. «È una forma di attenzione che non si può delegare. Il buono impersonale la rovescia: restituisce a chi riceve il compito di scegliere, e con esso il lavoro che spettava a chi dona. A questo si aggiunge un meccanismo che chi lavora con le dipendenze conosce bene: l’acquisto in un clic è progettato per eliminare ogni attrito, ogni attesa, ogni ripensamento, e per trasformare la spesa in una gratificazione immediata. Sotto la pressione delle feste quel meccanismo funziona ancora meglio. Entrare in un negozio, chiedere un consiglio, incartare un pacco con le proprie mani sono passaggi lenti, ed è proprio quella lentezza a fare di un acquisto un legame».

Sul versante della tutela, Federconsumatori Campania mette in fila i rischi concreti. Le carte regalo sono spesso titoli al portatore: se smarrite o rubate, in molti casi non possono essere bloccate né rimborsate. Hanno una scadenza, frequentemente fissata a dodici mesi, oltre la quale il credito residuo va perso, e non di rado vanno spese in un’unica soluzione, rinunciando alla differenza. Secondo le stime di settore, tra il 10 e il 20 per cento dei buoni regalo non viene mai utilizzato: in Italia, tra 300 e 500 milioni di euro l’anno. Il tutto senza considerare l’impatto ambientale del fast-fashion e della logica di acquisto e reso online. Solo di capi che fanno spola, si calcola che nell’Unione europea si gettino ogni anno circa 5,8 milioni di tonnellate di prodotti tessili, circa 12 chili a persona.

«Una carta regalo dimenticata in un cassetto fino alla scadenza è denaro che passa dal consumatore all’emittente senza alcuna contropartita», commenta Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania. «Lo stesso acquisto d’impulso che porta a regalare un codice alimenta la moda veloce e i resi gratuiti, che gratuiti non sono: il conto lo pagano l’ambiente e, prima o poi, i prezzi. Per questo una campagna sul regalo riguarda i diritti dei consumatori quanto le relazioni: un dono scelto con attenzione difficilmente resta inutilizzato o torna indietro».

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