a cura di Antonio Benforte

Cinque giorni, 474 case editrici e oltre 650 appuntamenti: Roma si prepara a diventare ancora una volta la capitale della piccola e media editoria.

Dal 4 all’8 dicembre 2026 il Roma Convention Center La Nuvola, all’EUR, ospita la venticinquesima edizione di Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Il progetto nasce nel 2002 da un’idea del Gruppo Piccoli Editori dell’AIE. Da allora è diventato uno degli appuntamenti più attesi per chi ama i libri fuori dalle logiche delle grandi catene.

“Se guardi meglio, cosa vedi?”

Il filo conduttore di quest’anno è una domanda: “Se guardi meglio, cosa vedi?”. Secondo lo scrittore Paolo Di Paolo, che coordina la nuova squadra curatoriale, è un invito a uno sguardo più attento sulla realtà, perché tutti siamo esposti a schemi, pregiudizi e superficialità. La lettura, sostiene, serve proprio a questo: a guardare ciò che avremmo preferito ignorare. Con lui lavorano Licia Troisi, Nadeesha Uyangoda e Giorgio Zanchini.

Il tema si sviluppa in quattro percorsi, che ritroverete nel programma: gli altri, il presente, il possibile, i margini.

L’inaugurazione

La fiera apre venerdì 4 dicembre alle 11, allo Spazio Rai, alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La lectio magistralis inaugurale è affidata alla giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi. L’ultimo giorno chiude Niccolò Fabi, che prenderà spunto da una sua canzone per riflettere sul tema della visione.

Gli ospiti

Tra gli ospiti della Nuvola le scrittrici e gli scrittori protagonisti della scena editoriale e culturale italiana come Zerocalcare, Dacia Maraini, Donatella Di Pietrantonio, Melania Mazzucco, Sandro Veronesi, Ermanno Cavazzoni, Nicola Lagioia, Rosella Postorino, Diego De Silva, Giancarlo De Cataldo, Stefano Faravelli e della scena internazionale tra cui lo scrittore Premio Pulitzer per la narrativa Daniel Kraus, Alicia Giménez Bartlett, Kader Abdolah, Helen Oyeyemi, Didier Eribon, Tiya Miles, CJ Leede, Patrick Green e Jonathan Stroud.

Figure del mondo della musica e dello spettacolo come Claudio Baglioni con Michele Caccamo, Carl Brave, Laura Morante, Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni, Gabriele Mainetti, Francesca Comencini, Ascanio Celestini, Massimo Popolizio, Daria Deflorian, Marco Baliani e Liv Ferracchiati.

Per riflettere sulla turbolenza geopolitica e sulle questioni di stretta attualità, protagonisti e protagoniste dell’informazione come Corrado Formigli, Emiliano Fittipaldi, Marianna Aprile, Fiorenza Sarzanini, Marco Damilano, Annalisa Camilli, Carlo Bonini, Gianni Riotta, Valerio Nicolosi, Michela Ponzani. E ancora, Samantha Cristoforetti, Diego Bianchi, Zuzu, Anna Foa, Emilio Gentile, Franco Cardini, Vera Gheno, Maurizio Ferraris, Massimo Ammaniti, Michela Marzano, Stefano Bollani, Massimiliano Rosolino e Umberto Guidoni.

Le novità di questa edizione

Per orientarsi tra gli eventi, la fiera introduce filtri tematici per genere editoriale e per interesse: letteratura, saggistica, musica, sport. Ci sono anche filtri legati ai grandi temi del nostro tempo, come intelligenza artificiale, intelligenza emotiva, dialogo tra generazioni, ambiente e clima.

Per gli incontri tematici e per i dialoghi con i personaggi della cultura e dello spettacolo, al pubblico sarà inoltre distribuita una bibliografia con titoli scelti dai cataloghi degli editori presenti. È un modo per far seguire a ogni evento un percorso di lettura.

Perché conta la piccola editoria

I numeri spiegano l’importanza dell’appuntamento. Secondo l’AIE, nel 2025 il settore ha pubblicato 52.416 novità, con una crescita dell’1% sull’anno precedente. La piccola e media editoria rappresenta il 45% del mercato e oltre il 60% dei nuovi titoli ogni anno. Parliamo di più di 5.500 case editrici, di cui 1.422 pubblicano più di dieci libri l’anno. Il presidente dell’AIE, Innocenzo Cipolletta, ha sottolineato che sono realtà meno visibili e che meritano un momento tutto per loro.

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