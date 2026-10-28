Paolo Siani presenta “Benessere digitale”, incontro con le famiglie da Mio nonno è Michelangelo

Paolo Siani a Pomigliano incontra i genitori per proteggere i figli dai rischi dei device

Un’importante occasione di confronto sul rapporto tra infanzia e nuove tecnologie è in programma per sabato 31 ottobre, alle ore 17,30, presso la libreria “Mio nonno è Michelangelo” in via Ghandi 18 a Pomigliano d’Arco. La serata vedrà come protagonista il noto pediatra e scrittore Paolo Siani, che presenterà il suo ultimo libro “Benessere digitale. Guida all’uso consapevole dei device”, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. L’incontro, pensato come un momento di dialogo aperto in cui il pediatra incontrerà le famiglie per offrire indicazioni su come accompagnare i figli nel mondo virtuale, riducendo al minimo i rischi. Dialogherà con l’autore Maria Carmela Polisi, titolare della libreria.

Benessere digitale, l’uso sempre più precoce e incontrollato degli smartphone sta modificando profondamente la vita quotidiana di bambine, bambini e adolescenti, incidendo sullo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale. Benessere digitale affronta il tema senza demonizzare la tecnologia, ma proponendo un approccio equilibrato e consapevole, fondato sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria. Attraverso dati, studi internazionali e osservazioni cliniche, il libro mostra come l’esposizione precoce ai device aumenti il rischio di dipendenze digitali, disturbi del sonno, difficoltà attentive, problemi emotivi e relazionali. Allo stesso tempo, indica strade con- crete per ridurre gli eccessi: ritardare l’uso dello smartphone personale, limitare il tempo di schermo, favorire attività alternative e costruire alleanze educative tra famiglia, scuola e territorio. La “dieta digitale” non è una rinuncia punitiva, ma una scelta di cura: sottrarre tempo allo schermo per restituirlo alle relazioni, all’ascolto e alla presenza, a beneficio non solo dei più piccoli, ma anche degli adulti chiamati a essere modelli credibili.

Per promuovere un uso consapevole della tecnologia, è inoltre disponibile e scaricabile un “bugiardino”, una guida pratica all’utilizzo sano del digitale, dal sito web: https://www.gianninispa.it/wp-content/uploads/ebook_gratuiti/Bugiardino%2006%2008.pdf

Paolo Siani è pediatra e già primario all’Ospedale Santobono di Napoli. È stato parlamentare e vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. Già presidente dell’Associazione Culturale Pediatri, si occupa da anni di tutela dei minori, salute pubblica ed educazione digitale. Nella collana Sorsi ha pubblicato Cyberbullismo.

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