Race for the Cure Napoli 2025: insieme per la prevenzione

Torna a Napoli, in piazza degli Artisti al Vomero, la Race for the Cure, l’evento simbolo di Komen Italia, in programma dal 7 al 9 novembre. L’edizione 2025 sarà dedicata a Riccardo Imperiali di Francavilla, presidente stimato e uomo di grande umanità. «Correre in suo nome significa ricordare la forza gentile, la dedizione e la visione con cui ha saputo unire tante persone nel segno della solidarietà» – afferma Marzia Imperiali di Francavilla presidente Komen Comitato Campania. Per tre giorni la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, nell’ambito del Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, effettuerà screening gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno e ginecologici: mammografie per donne over 40, ecografie senologiche under 40, pap test e HPV test, consulenza psico-ongologica.

Prenotazione screening: https://komen.it/evento/napoli-race-for-the-cure-7-8-9novembre2025/

Ogni Race for the Cure si apre con le Donne in Rosa, protagoniste assolute della manifestazione: donne che stanno affrontando o hanno superato il tumore al seno e che, con la loro maglia rosa, trasformano la corsa in un potente simbolo di speranza. La loro presenza ricorda a tutti l’importanza della prevenzione e porta un messaggio di forza e incoraggiamento alle oltre 56.000 donne che ogni anno, in Italia, si trovano a combattere la stessa battaglia.

Con una donazione di € 13.00, i partecipanti riceveranno lo zainetto e l’iconica maglia della Race for the Cure con la quale è possibile prendere parte alla Race di Napoli, partecipare alle attività sportive del Villaggio della Salute e accedere gratuitamente ai musei che hanno aderito all’iniziativa durante i tre giorni della Race: Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo “Diego Aragona Pignatelli Cortes”, Palazzo Reale di Napoli, Villa Floridiana. In occasione della Race, Chupafruit bar, da sempre al fianco delle Donne in Rosa, ha creato un succo naturale a loro dedicato “K-Juice” che sarà lanciato nei giorni precedenti la Race For The Cure presso l’Edicola Rosa in via Luca Giordano 170 che per l’occasione diventerà un presidio della prevenzione, nel cuore del Vomero. Sono vicini alle Donne in Rosa artisti e personaggi dello spettacolo come Barbara Petrillo la nostra ambasciatrice della prevenzione, Luca D’Alessio, Diego De Silva, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Roy Paci, Silvana Pierno (NapoliReale), Monica Sarnelli, SLF e Ste.

Durante i tre giorni, le aree gazebo saranno dedicate alla promozione della consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e dei percorsi di cura tempestiva. Sarà inoltre possibile ricevere consulenza chinesiologica, oncoestetica, e prendere parte, su prenotazione a sedute di shiatsu, fisioterapia e riflessologia plantare. (tel. 351 2232630).

Venerdì 7 novembre, presso l’area palco, si terrà il Talk “La prevenzione e corretti stili di vita”, una mattinata di incontri dedicati agli studenti degli istituti superiori. Protagoniste saranno le attrici Miriam Candurro, Gina Amarante e Giorgia Gianetiempo, insieme alle atlete delle Fiamme Oro e alle dottoresse Grazia Bilancio (AIDM, chirurgo senologo) e Antonia Di Martino (medico radioterapista del Centro Aktis) e il dott. Enrico Antonio Errico che presenta il libro “Venti volte vita”. Un momento di confronto pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di uno stile di vita sano. La mattinata si concluderà con una sessione di Qigong guidata da Tiziana Verdoscia.

Nel pomeriggio, spazio al tema delle terapie integrate, con la partecipazione della dott.ssa Marcella Montemarano (Direttore UOSD Diagnostica e Interventistica Senologica – ASL Napoli 1 Centro).

A seguire, la presentazione dei progetti dedicati alle donne operate al seno e a chi sta ancora affrontando la malattia, a partire dal progetto “Con tutto l’amore che posso” – 1ª edizione, che propone incontri settimanali di Qigong, canto pop e terapia di gruppo. Durante l’evento sarà presentata anche la canzone “Femmena so’ femmena”, scritta dal M° Marco Francini e interpretata dalle Donne in Rosa. La giornata si concluderà con una lezione di ballo country a cura di Debora Minelle, aperta a tutti.

Sabato 8 novembre sarà invece dedicato alle attività sportive, coordinate da Emilia Sambiase e Mario Sansoni, con sessioni di Bokwa, Fit Kombat, Power Bound, Corpology, Aereosalsa, Spinning e Danza aerea.

Domenica 9 novembre, dalle ore 10.30, il Vomero si colorerà di rosa con la Race for the Cure: la tradizionale passeggiata sportiva che seguirà i saluti istituzionali e l’apertura musicale della Fanfara dell’8° reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi. Dopo l’arrivo, spazio alla festa e alla premiazione delle squadre sul palco centrale.

È possibile iscriversi alla Race for the Cure direttamente in piazza, online o nei seguenti punti di iscrizione: al Vomero, Enzo Guarino, via Sergio Abate 8, Luce Libreria Emotiva, piazzetta Durante 1; Materassi Nicolardi, via Nicolardi 124, La maison des amis, via Camaldolilli 160, Gioielleria Natale Marono e Ritorno ai sapori, Marano di Napoli.

Programma completo: https://activart.org/attache/file/def_programma_race_napoli.pdf