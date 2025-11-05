Riggi: ” Derisi perchè di centrodestra, rispetto per la mia squadra lavoro “

Da qualche ora è diventata virale la fotografia che ritrae la sede elettorale del candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, l’avvocato Michele Riggi, capovolta, con esplicita richiesta a “non votarlo” . Si legge sul post che sta girando tra gruppi social e di whatsapp la frase ” ora sapete chi non votare, ma girando il cellulare, perchè non sono ammesse opinioni politiche”. Il post ha scosso la comunità di Torre Annunziata portando l’avvocato Riggi a dichiarare ” Accetto sempre di buon grado opinioni diverse dalle mie, mi piace il confronto e sono un liberale. Comprendo che qualcuno possa non condividere le mie scelte politiche e punti del mio programma elettorale ma trovo di cattivo gusto schernire o, voglio sperare non sia questo il caso, intimorire il mio elettorato. L’ invito a non votarmi posso comprenderlo solo se accompagnato da serie motivazioni, la fotografia che rappresenta il luogo dove tanti giovani quotidianamente si riuniscono per scambiarsi idee ed opinioni sui nostri territori, non posso accettarla capovolta e data in pasto a fake o troll. Lasciamo che sia una campagna elettorale basata sul rispetto e soprattutto sulla libertà di pensiero. Credo che i campani siano intelligenti da poter decidere deliberatamente chi votare e chi no. Chiedo rispetto soprattutto per il gruppo di lavoro che mi sostiene, che non merita di essere deriso, solo perchè di centrodestra”.