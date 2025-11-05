DT9 Group premiata a Roma come “Miglior Affiliato 2025” ai SiGMA Europe Awards

Il riconoscimento internazionale consolida la leadership italiana del gruppo e conferma la sua espansione verso nuovi mercati

ROMA – Nuovo traguardo per DT9 Group, che si aggiudica il titolo di Miglior Affiliato Italiano 2025 ai SiGMA Europe Awards, la manifestazione internazionale che nell’edizione di quest’anno si svolge per la prima volta a Roma, riunendo gli operatori e player del panorama digitale del gioco regolamentato.

Il premio arriva a pochi mesi dalla partecipazione dell’azienda all’IGE, Italian Gaming Expo: accanto al riconoscimento nazionale, adesso SiGMA può vantare per la stessa categoria anche il titolo internazionale, confermando il percorso di crescita di un gruppo che ha saputo imporsi come riferimento nel mercato italiano del suo settore e che guarda con decisione all’espansione su scala globale.

“Il fatto che un gruppo mondiale come SiGMA arrivi in Italia e riconosca subito la leadership di DT9 è un riconoscimento enorme verso un lavoro che va sempre più verso nuove geografie e nuovi mercati”, dichiara Danilo Di Tota, CEO e cofondatore di DT9 Group. “Abbiamo sempre investito su un servizio pulito, trasparente e affidabile, andando forse in controtendenza rispetto ai pregiudizi di questo settore, e il fatto che siamo stati apprezzati e riconosciuti da un pubblico internazionale è motivo di grande orgoglio perché rappresenta la base e le fondamenta dei nostri valori. L’Italia si conferma Paese emergente e interessante nel panorama europeo per il fortissimo sistema regolatorio alla base, attrattivo per gli operatori di mercato, in cui convergono tecnologia e innovazione: essere riconosciuti come leader nel nostro Paese è per noi duplice motivo di orgoglio”.

Fondata con l’obiettivo di coniugare innovazione e qualità nel comparto, DT9 Group ha saputo distinguersi per una visione che privilegia la sostenibilità e la responsabilità d’impresa. “Il gioco responsabile è una tematica che ci coinvolge da sempre e su cui riponiamo grande attenzione”, prosegue Di Tota. “Inoltre, abbiamo investito negli ultimi diciotto mesi su un reparto tecnologico interno che ci sta dando grandi soddisfazioni e valore sull’analisi dei dati, come indirizzo da seguire nell’esplorare nuove strategie e nuovi mercati”.

Il riconoscimento assegnato ai SiGMA Europe Awards rappresenta, per l’azienda, la conferma di una strategia fondata su solidità e innovazione: una traiettoria che parte dall’Italia ma si sviluppa su un orizzonte sempre più internazionale, dove l’affidabilità e la trasparenza diventano fattori competitivi centrali.

Con questa affermazione, DT9 Group consolida la propria posizione tra le realtà di punta nel panorama europeo delle affiliazioni digitali, rafforzando un modello che unisce competenza, tecnologia e responsabilità sociale come strumenti di crescita sostenibile. “Questo premio – conclude Di Tota – non è un punto di arrivo ma una tappa che conferma la direzione intrapresa: costruire valore, crescere con coerenza e continuare a rappresentare un modello di affidabilità e innovazione per il nostro settore”.