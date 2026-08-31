STIRPE DI SIRENE in scena al Festival dei Barbuti per Incontri di Danza 2026

Saranno Le Rondinella, Amelia e Francesca, con Patrizia Di Martino e le coreografie di Elena D’Aguanno ad aprire, sabato 5 settembre ore 21, la rassegna Incontri di Danza a cura di Antonella Iannone, storico appuntamento del Festival dei Barbuti di Salerno, con lo spettacolo Stirpe di Sirene.

In un luogo senza tempo, la storia e la leggenda si incontrano per raccontare di una dinastia dimenticata e maledetta. Thalia, Aeglae ed Eufrosine, uniche discendenti, si esibiscono in una coreografia ipnotica. Attraverso il canto sacro potrebbero liberarsi.

Un musical emozionale, con momenti di sceneggiata, varietà e comicità, mentre le sirene lottano per trovare un nuovo equilibrio tra il loro mondo e quello degli esseri umani, conservando il loro potere misterioso e il legame con il mare.

Spoiler? Alla fine non sacrificano mai nulla, si prendono tutto: vita tra gli umani, potere intatto e vista mare.

Attenzione: le Sirene sono tornate e non sono quelle che vi aspettate!

Musiche e versi da: Nico Arezzo, Salvio Vassallo, Ernesto Murolo, Salvatore Di Giacomo, Loreena McKennitt, René Aubry, Vinicio Capossela e il mare.

Stirpe di Sirene è una produzione Akerusia Danza,da un’ideadi Francesca Rondinella e P. Di Martino con la regia Patrizia Di Martino



Sabato 5 settembre, ore 21.00

Teatro dei Barbuti di Salerno

Info e prenotazioni: campaniadanza@tiscali.it – cell 328 9079642

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