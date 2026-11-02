Carmnella e il valore economico della pizza a Napoli

di Rino Milone

La storia di Vincenzo Esposito racconta un settore che crea occupazione e sostiene le filiere campane, mentre costi e concorrenza mettono alla prova la tenuta delle imprese.

La vittoria della Marinara di Carmnella nella puntata napoletana di Foodish, il programma di TV8 condotto da Joe Bastianich, offre un punto di osservazione sul mercato della pizza. Dietro un riconoscimento televisivo c’è un’impresa che deve organizzare il lavoro, acquistare materie prime e conquistare la fiducia dei clienti. A Napoli questa attività incontra una concorrenza intensa, nella quale la qualità del prodotto deve trovare un equilibrio con la sostenibilità dei conti.

Una visita da Carmnella, nella zona della Stazione Centrale, porta dentro una storia familiare iniziata nel 1892, con la cantina aperta da Carmela Sorrentino. Il percorso dell’attuale titolare, Vincenzo Esposito, passa dal Trianon: comincia servendo ai tavoli, mentre il padre Salvatore vi lavora come pizzaiolo. L’esperienza paterna, circa cinquant’anni nello storico locale napoletano, confluisce poi nell’attività di famiglia. Negli anni Novanta padre e figlio lavorano insieme da Carmnella.

Letta in termini economici, questa formazione è un investimento in capitale umano. Saper governare impasto e forno, riconoscere una materia prima e mantenere costante il risultato significa ridurre errori e sprechi. Il passaggio delle competenze tra generazioni può diventare un vantaggio competitivo, purché il mestiere si accompagni a un’organizzazione capace di funzionare anche oltre la presenza del fondatore.

La dimensione del mercato emerge dai dati camerali. Nell’area metropolitana di Napoli, il macrosettore alloggio e ristorazione conta 24.597 imprese registrate al 31 dicembre 2025 e 84.867 addetti nel quarto trimestre 2025, inclusi gli indipendenti. Il perimetro comprende anche alberghi e bar: questi numeri descrivono una parte rilevante dell’economia locale, ma non costituiscono un censimento delle sole pizzerie.

Il conteggio delle sole pizzerie nel Comune non è isolato nelle fonti consultate. Richiede di distinguere le attività miste e le imprese dalle sedi operative: una società con più locali compare una volta tra le imprese, ma compete attraverso più punti vendita.

Su scala regionale, il Rapporto Ristorazione 2026 di FIPE, elaborato su dati InfoCamere, censisce per il 2025 34.020 imprese attive nei servizi di ristorazione in Campania. Di queste, 19.512 appartengono al comparto ristoranti e ristorazione mobile, che comprende le pizzerie. Per la ristorazione regionale, FIPE rileva inoltre una media annua di 63.762 lavoratori dipendenti. È un dato riferito al lavoro diretto dell’intero settore, distinto dalle ricadute sui fornitori.



Il quadro nazionale aiuta a comprendere la portata della pizza. I dati presentati dal CNR nel gennaio 2026 indicano un giro d’affari di circa 15 miliardi di euro, oltre 50.000 pizzerie e più di 300.000 addetti in Italia. Sono stime del comparto nazionale, da tenere separate dai dati amministrativi regionali.

Il peso sulla ricchezza campana richiede la stessa precisione. Una scheda di Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e ISNART, pubblicata dalla Camera di Commercio di Salerno, attribuisce ad alloggio e ristorazione il 4,59% del valore aggiunto regionale nel 2023. Il dato comprende l’ospitalità e l’intera ristorazione: non misura la quota delle sole pizzerie sul PIL. Per quantificare quest’ultima servirebbe una stima specifica, con un perimetro dichiarato.

Il valore aggiunto misura ciò che resta della produzione dopo i consumi intermedi, come ingredienti e servizi acquistati. Sommare gli incassi delle pizzerie al fatturato dei fornitori conterebbe più volte una parte delle stesse transazioni. L’indotto va dunque valutato attraverso i legami di filiera.

Quei legami si estendono ai produttori agricoli, ai caseifici e alla trasformazione del pomodoro, oltre che alla distribuzione e alla manutenzione delle attrezzature. Il progetto regionale Pizza Napoletana 100% Campana rende visibile una parte di questa rete: nell’aggiornamento di giugno 2026 coinvolge 100 aziende fornitrici e 51 pizzerie distribuite in 38 città di tre Paesi. Il valore economico della pizza napoletana può dunque circolare anche fuori dalla regione e sostenere acquisti di prodotti campani.

Un mercato ampio non garantisce margini adeguati. Nel 2025, secondo FIPE, i consumi della ristorazione italiana raggiungono circa 100 miliardi di euro, mentre le imprese attive diminuiscono dell’1%. Aumentare gli incassi può accompagnarsi a costi crescenti e a una redditività insufficiente.

A Napoli conta anche il prezzo che la clientela è disposta a pagare. Nel campione di pizzerie affiliate AVPN studiato dall’Osservatorio socioeconomico della pizza napoletana, la Margherita costa mediamente 6,74 euro a Napoli, contro 7,66 euro nel Nord. Il 54,7% dei rispondenti dichiara un’analisi strutturata dei costi nella determinazione dei prezzi. L’indagine raccoglie 101 questionari e dati online su 250 attività; fotografa quel campione, non l’intero mercato.

La gestione economica comincia proprio dal costo effettivo del servizio. Nel prezzo di una pizza devono trovare copertura ingredienti, personale, energia, affitto e manutenzione. Anche il lavoro del titolare e dei familiari ha un valore: ignorarlo può far apparire sostenibile un’attività che remunera poco le ore impiegate. Un locale affollato va quindi valutato attraverso il margine che produce e la liquidità che conserva, insieme alla qualità dell’offerta.

Le insegne con più sedi possono distribuire alcuni costi e negoziare gli acquisti su volumi maggiori, ma devono presidiare la qualità in ogni locale. Una pizzeria indipendente può costruire il proprio vantaggio sulla riconoscibilità del prodotto e sul rapporto con i clienti. Per entrambe, la crescita richiede personale formato e conti leggibili.

Anche la durata sul mercato merita attenzione. La Camera di Commercio rileva che, tra le imprese napoletane di alloggio e ristorazione iscritte nel 2022, il 79,4% risulta attivo a tre anni. Il dato riguarda l’intero macrosettore, ma ricorda quanto sia concreto il rischio imprenditoriale. Aprire un locale e mantenerlo operativo nel tempo sono risultati che richiedono risorse e decisioni differenti.

Per reggere la competizione occorre unire un’identità comprensibile, una qualità ripetibile e il controllo del margine. La notorietà facilita il primo ingresso; la soddisfazione del cliente favorisce il ritorno. Trasformare l’attenzione in frequentazione stabile può produrre risultati più duraturi di un picco occasionale di presenze.

Carmnella entra in questo ragionamento attraverso la propria storia e il riconoscimento ottenuto con la Marinara. Un prodotto essenziale rende visibile il lavoro su impasto, condimento e cottura. Il premio ne riconosce il valore gastronomico. Per un’impresa, quella reputazione acquista valore economico quando si traduce in clienti che ritornano e in risorse per remunerare il lavoro e investire.

Il percorso di Vincenzo Esposito, dal Trianon all’impresa di famiglia, mostra come una competenza artigiana possa attraversare generazioni e trovare nuova visibilità. La sfida economica per Napoli è dare continuità a quel patrimonio: formare persone capaci, sostenere forniture di qualità e costruire imprese che sappiano pagare il lavoro e investire. La Marinara di Carmnella offre l’occasione per osservare, da vicino, questo rapporto tra mestiere e impresa.

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