A Napoli Est nasce Cinema Film Studio

Nasce a Barra nel cuore della periferia est di Napoli “Cinema Film Studio”, nuovo spazio dedicato al mondo del cinema e della recitazione nella sua forma più autentica.

Il centro non sarà una semplice scuola, ma un vero e proprio Actor Studio con cineforum in pellicola 16mm, 35mm e 70mm, set per shooting, sala prove e spazio per actor coaching privato per la preparazione ai provini. Un luogo, insomma, dove la formazione incontra il set e dove poter studiare il cinema guardandolo in pellicola e vivendolo davanti alla camera.

La direzione artistica della scuola è affidata a Maria Musella e Antonio Sangermano, professionisti del settore con anni di esperienza tra teatro, cinema e formazione attoriale.

Cinema Film Studio si propone anche come presidio culturale per Barra e per l’area orientale di Napoli, portando il cinema d’autore e la formazione di alto livello nel settore anche fuori dal centro città.

L’inaugurazione di Cinema Film Studio è in programma Giovedì 17 Settembre alle ore 20 in Via Alberto Marghieri 90 a Barra, Napoli. Nell’occasione sarà presentato il programma della stagione 2026/2027, che prevede workshop, masterclass, cineforum in pellicola condotto da Ludovica Turrini, masterclass, percorsi di coaching con registi e grandi professionisti del cinema italiano e ancora casting director con opportunità e connessioni per talenti e attori

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info:

Cinema Film Studio, via Alberto Marghieri 90, Napoli –

Instagram: @cinemafilmstudionapoli

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