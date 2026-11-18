Si alza il sipario su Approdi 27 – Come and play!, la nuova stagione teatrale del Nostos Teatro di Aversa. Un cartellone trasversale che, dal 19 novembre 2026 al 18 aprile 2027, trasforma lo spazio aversano in un crocevia di residenze creative, spettacoli di punta della scena indipendente italiana, musica dal vivo, stand-up comedy e laboratori.

Il concept visivo e tematico di questa edizione ha al centro un polipo e l’invito esplicito a mettersi in gioco (Come and play!), a farsi sfiorare e contaminare, vivendo il teatro non come un luogo da osservare da lontano, ma come uno spazio vivo in cui tuffarsi.

“Tre cuori, nove cervelli e otto tentacoli sempre in ascolto del mondo: abbiamo scelto il polipo come guida di questa stagione perché incarna perfettamente la nostra idea di teatro. Approdi 27 nasce proprio così, come un abbraccio tentacolare e curioso che pesca il meglio della scena contemporanea e lo traghetta in porto qui ad Aversa. Abbiamo costruito un cartellone che unisce grandi maestri della scena nazionale e internazionale, come Alessandro Serra e César Brie, a voci irriverenti e contemporanee che portiamo per la prima volta nei teatri della nostra regione. Aprire le porte a residenze internazionali come quella con Quartieri di Vita significa ribadire che il teatro non è un luogo da osservare da lontano, ma uno spazio vivo in cui tuffarsi. Noi abbiamo teso i tentacoli, ora tocca a voi: come and play!” dichiarano Giovanni Granatina, Dimitri Tetta e Gina Oliva, alla direzione artisticadel Nostos Teatro.

La stagione si inaugura sotto il segno della cooperazione internazionale e della ricerca. Dal 19 al 29 novembre, per la prima volta nella sua storia, il Nostos Teatro ospita “Quartieri di Vita. Life infected with social theatre!”, il Festival di formazione e teatro sociale ideato da Ruggero Cappuccio, finanziato dalla Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival presieduta da Alessandro Barbano, accogliendo la residenza creativa dell’artista georgiana Marita Gogichaishvili. Il progetto nasce all’interno di Creative Compass Georgia, un programma internazionale di mobilità artistica e cooperazione culturale che favorisce l’incontro tra artisti, attivisti culturali e operatori sociali georgiani e le realtà attive in Campania, realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut Neapel. Marina Gogichaishvili lavorerà con Gina Oliva, Dimitri Tetta e Giovanni Granatina del Nostos Teatro di Aversa a un progetto destinato a comunità locali, gruppi teatrali giovanili e partecipanti ai laboratori creativi. Dopo la fase dei workshop, la messa in scena è in programma al Nostos Teatro, venerdì 27 novembre alle ore 12.

Sabato 28 novembre alle ore 21 e domenica 29 novembre alle ore 19, si festeggia un traguardo importante: Caipirinha, Caipirinha, scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo, torna in scena per celebrare i suoi primi dieci anni di vita.

Il mese di dicembre si apre domenica 6, alle ore 19, con la poesia e l’intensità di All’apparir del vero. L’ultimo canto di Leopardi, testo e regia di Antonio Piccolo, in scena con Federica Pirone. Dall’11 al 13 dicembre, il Nostos diventa centro d’alta formazione con Lezioni di scrittura di scena, atelier condotto da Alessandro Serra, regista e direttore artistico della Compagnia Teatropersona, tra i più apprezzati nel panorama internazionale. L’anno viene salutato in musica, domenica 27 dicembre alle ore 21, con il Christmas Live Special di Sound in Town, firmato Soundinside Records, che vedrà come special guest Sabba.

Il nuovo anno riparte con una programmazione adatta anche agli spettatori più giovani: domenica 17 gennaio, alle ore 19, è di scena All’ombra di un grosso naso, la storia di Cyrano de Bergerac, produzione Il Teatro nel Baule firmata da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio.

Domenica 24 gennaio alle ore 19 è la volta di Smart Work di Armando Canzonieri e Gianluca Vetromilo, con Francesco Rizzo (produzione Mammut Teatro).

Sabato 30 e domenica 31 gennaio, focus su comunicazione e identità con La Prof con le Vans – Brand, Linguaggio, Identità, workshop e presentazione del libro con l’autrice Giulia Esposito.

Febbraio affonda le radici nella grande tradizione del cunto napoletano con Silvio Barbiero, protagonista prima del laboratorio Elogio della fessitudine: il cunto di Vardiello da Giambattista Basile (5 e 6 febbraio) e poi dello spettacolo Lo cunto de li cunti (domenica 7 febbraio, ore 19). Domenica 14 febbraio, alle ore 17:30, torna Il Teatro nel Baule con Il Dottor Camillo, per la regia di Riccardo Somma. Uno dei momenti clou della stagione arriva domenica 21 febbraio, alle ore 19: dopo anni di assenza dai palcoscenici campani, torna finalmente in regione Massimiliano Loizzi. L’attore e autore milanese porta in scena il suo monologo sulla dis-parità di genere, Fabulae, produzione Mercanti di Storie.

A marzo, spazio all’ironia tagliente e al confronto diretto con il pubblico. Domenica 7 marzo, alle ore 19, debutta per la prima volta in un teatro campano il collettivo di stand-up comedy C’è Figa, con Valentina Medda, Alessandra Flamini e Frad. Segue, domenica 14 marzo alle ore 19, lo speciale Nostos di Dirty Talk – Il talk nudo e crudo con Marco Montecatino, Claudio Fidia e Renato Bisogni.

Aprile esplora i confini della drammaturgia contemporanea: sabato 3 alle ore 21 e domenica 4 aprile alle ore 19 va in scena Intermittenze, primo modulo del Progetto Nostoi a cura di Dino Lopardo. Il Progetto Nostoi è il cuore dell’attività formativa del Nostos. Si tratta di lavori che, partiti già nella stagione Approdi 26, non sono semplici saggi, ma veri e propri attraversamenti artistici che testimoniano l’identità del teatro come luogo di creazione permanente, dove il confine tra apprendimento e messa in scena si dissolve per dare vita a nuove visioni.

Domenica 11 aprile alle ore 19, è la volta di Nuttata – Lettura scenica, traduzione e adattamento di La nuit juste avant les forêts di Bernard-Marie Koltès, a cura di e con Domenico Ingenito (produzione Interno5).

Dal 16 al 18 aprile, la chiusura è affidata al Centro Teatrale Umbro e a Massimiliano Donato, che prima condurrà il laboratorio Rugiade (16 e 17 aprile) e, domenica 18 aprile alle ore 19, porterà in scena il nuovo spettacolo scritto e diretto dal maestro César Brie, intitolato Crepa.

Dal 19 al 29 novembre: Quartieri di Vita. Life infected with social theatre! – Creative Compass Georgia | Residenza creativa dell’artista georgiana Marita Gogichaishvili – Fondazione Campania dei Festival – Nostos Teatro

Sabato 28 novembre, ore 21 – domenica 29 novembre, ore 19: Caipirinha, Caipirinha | regia e drammaturgia Sara Sole Notarbartolo | con Giovanni Granatina, Marco Palumbo, Fabio Rossi

Domenica 6 dicembre, ore 19: All’apparir del vero. L’ultimo canto di Leopardi | testo e regia di Antonio Piccolo | con Antonio Piccolo e Federica Pirone

Da venerdì 11 a domenica 13 dicembre: Lezioni di scrittura di scena | atelier di Alessandro Serra

Domenica 27 dicembre, ore 21: Soundinside Records presenta Sound in Town – Christmas Live Special | special guest Sabba

Domenica 17 gennaio, ore 19: All’ombra di un grosso naso, La storia di Cyrano de Bergerac | drammaturgia e regia Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio | con Sebastiano Coticelli, Simona Di Maio, Dimitri Tetta | Il Teatro nel Baule

Domenica 24 gennaio, ore 19: Smart Work | di Armando Canzonieri e Gianluca Vetromilo | con Francesco Rizzo | Mammut Teatro

Sabato 30 e domenica 31 gennaio: La Prof con le Vans – brand, linguaggio, identità | workshop e presentazione libro con l’autrice Giulia Esposito

Venerdì 5 e sabato 6 febbraio: Elogio della fessitudine – Il cunto di Vardiello da Giambattista Basile – racco ntare con l’anima | laboratorio condotto da Silvio Barbiero

Domenica 7 febbraio, ore 19: Lo cunto de li cunti | da i Cunti della prima giornata del Pentamerone | di Giambattista Basile |con Silvio Barbiero

Domenica 14 febbraio, ore 17:30: Il Dottor Camillo | regia Riccardo Somma | Produzione Il Teatro nel Baule

Domenica 21 febbraio, ore 19: Fabulae | di e con Massimiliano Loizzi | produzione Mercanti di Storie

Domenica 7 marzo, ore 19: C’è Figa – Stand Up Comedy | con Valentina Medda, Alessandra Flamini e Frad

Domenica 14 marzo, ore 19: Dirty Talk – Speciale Nostos | con M. Montecatino, C. Fidia, R. Bisogni

Sabato 3 aprile, ore 21 – Domenica 4 aprile, ore 19: Intermittenze (Progetto Nostoi – Modulo I) | a cura di Dino Lopardo

Domenica 11 aprile, ore 19: Nuttata – Lettura scenica | a cura di e con Domenico Ingenito | Produzione Interno5

Venerdì 16 e Sabato 17 aprile: Rugiade | laboratorio condotto da Massimiliano Donato | Centro Teatrale Umbro

Domenica 18 aprile, ore 19: Crepa | testo e regia di César Brie, con Massimiliano Donato | Produzione Centro Teatrale Umbro

Nostos Teatro – Via G. Brodolini, 6 – 81031 Aversa (CE) (a 100 m dalla Metro Aversa Ippodromo)

Tel / WhatsApp: 389 247 14 39

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