Prosegue il calendario degli appuntamenti della 21ª edizione del Tam Tam DigiFest, la rassegna multidisciplinare dedicata al cinema e agli eventi di animazione, diretta artisticamente da Giulio Gargia. Giovedì 19 e venerdì 20 novembre il programma propone due proiezioni che hanno Napoli come filo conduttore, affiancate da un laboratorio gratuito dedicato alla scrittura di nuove storie per l’animazione.

Giovedì 19 novembre, alle ore 20.30, al Teatro Rostocco di Acerra, sarà proiettato Yaya e Lennie – The Walking Liberty (2021), il film di Alessandro Rak, prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema. Ambientata in una Napoli del futuro, segnata dalle catastrofi ecologiche e progressivamente riconquistata dalla natura, la pellicola racconta il viaggio di Yaya e Lennie, due personaggi legati da un rapporto speciale e da un profondo desiderio di libertà. In fuga da una società autoritaria, i protagonisti attraversano un mondo selvaggio in un’avventura che intreccia immaginazione, riflessione ambientale e ricerca di nuovi spazi di autodeterminazione. Il film si distingue per lo stile visivo pittorico e per l’uso espressivo della lingua napoletana, elementi caratteristici del cinema di Rak.

Venerdì 20 novembre la rassegna torna a Napoli, alla Sala Ecce Homo, in via Ecce Homo 14. Alle ore 19.00 si terrà il laboratorio gratuito “Napoli Animata: scrivere storie tra mito, città e futuro”, a cura di Mariangela Fornaro, direttrice del Camera Club. L’incontro propone un percorso attraverso le rappresentazioni di Napoli nel cinema d’animazione, dalle immagini legate alla tradizione e al mito fino alle nuove interpretazioni della città. Al centro anche le esperienze, le tecniche e le realtà formative che oggi contribuiscono allo sviluppo dell’animazione sul territorio, con l’obiettivo di stimolare nuove idee e narrazioni capaci di mettere in dialogo identità cittadina e prospettive future.

Alle ore 20.30 seguirà la proiezione di Opopomoz, il film d’animazione di Enzo D’Alò ambientato nel periodo natalizio. Protagonista è Rocco, un bambino che fatica ad accettare l’arrivo del fratellino Franceschino, previsto proprio la notte della Vigilia. La sua gelosia diventa l’occasione per un’avventura fantastica che, tra le suggestioni della Napoli natalizia e il viaggio a Betlemme, affronta con ironia temi come la crescita, la rivalità tra fratelli e il rapporto con gli affetti familiari.

Laboratorio: ingresso libero.

Proiezioni cinematografiche: biglietto intero 5 euro, ridotto 3 euro.

Info: 366 3188501 – tamtamcoop@libero.it – www.tamtamdigifest.it

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