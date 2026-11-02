Barbara Fabbian, operatrice di benessere pluripremiata a livello internazionale, apre le porte al suo futuro professionale

Figlia d’arte (i genitori erano rispettivamente massaggiatori e estetisti), originaria di Pernumia, un piccolo e ridente paese in provincia di Padova, l’operatrice di benessere Barbara Fabbian cresce giorno dopo giorno nella sua professione, con tante soddisfazioni personali.

Barbara ha saputo sviluppare la sua carriera nel mondo della bellezza professionale grazie alla tanta passione e una forte ambizione imprenditoriale, che l’hanno condotta all’acquisizione di tante competenze nel settore, in primis il titolo di Operatore Fasciale, grazie a una attività di approfondimento formativo ancora in corso, sul metodo di integrazione fasciale ideato dal dott. Marco Montanari.

Oggi, Barbara ha ottenuto un importante riconoscimento, conquistando due medaglie internazionali a seguito della sua partecipazione a Holos 2026, evento tenuto a Lecce nella settimana tra il 19 e il 25 ottobre. “Una tappa significativa del mio percorso”, dichiara Barbara orgogliosa, “un traguardo fondamentale dietro al quale ho messo tanta passione, impegno, la volontà di mettermi continuamente alla prova”.

Durante la settimana dell’evento, dedicata alla Medicina Integrata, al Massaggio e alla Terapia Manuale, attraverso congressi e masterclass, Barbara ha dunque conquistato il podio due volte: uno splendido primo posto per “Online World Osteopathy” e il secondo posto per “Online World Manual Therapy”.

La commozione traspare negli occhi lucidi di Barbara mentre parla, stringendo fra le mani le tanto desiderate onorificenze. “Grazie a questi premi”, prosegue con emozione, “sono oggi ancora più stimolata a proseguire verso nuovi obiettivi professionali, continuando a confrontarmi con nuove esperienze e altri professionisti del settore”.

Il percorso di studi nell’ambito dell’Integrazione Fasciale del dott. Marco Montanari è al centro di tutto. “Un passo importante, un riferimento della mia professione: l’approfondimento di questo metodo ha alimentato il mio interesse per il sistema miofasciale, per le relazioni tra i tessuti e il movimento e per le possibilità offerte dal lavoro manuale” continua Barbara. “grazie poi all’esperienza pratica, allo studio delle tecniche manuali, ho consolidato le mie competenze, sviluppato una visione del trattamento sempre più consapevole, attenta alle caratteristiche e alle esigenze della persona.”

Accanto alla terapia manuale, Barbara porta avanti la propria attività nel mondo dell’estetica attraverso Angel Paradise, centro estetico e studio massaggi situato a Selvazzano Dentro, comune dell’entroterra padovano a poca distanza dal capoluogo. “Terapia manuale ed estetica sono due ambiti distinti, con competenze e obiettivi specifici, che nella mia visione condividono alcuni valori fondamentali: attenzione alla persona, precisione, cura dei dettagli e qualità del servizio” precisa Barbara, “il settore estetico, in continua evoluzione, mi offre opportunità per sperimentare nuove proposte e valorizzare il rapporto con la clientela.”

Il percorso di Barbara si sviluppa così tra due realtà complementari nella sua esperienza: da una parte l’approfondimento del lavoro manuale, dall’altra la gestione e l’evoluzione di una propria attività imprenditoriale nel settore della bellezza. Ecco che quindi il suo futuro è innovarsi sempre, condividendo le sue esperienze. Tra i suoi obiettivi, c’è certamente quello di approfondire ulteriormente l’Integrazione Fasciale e miofasciale, proseguendo nello studio del metodo del dott. Marco Montanari e perfezionando il proprio approccio alla terapia manuale. Parallelamente, desidera far crescere Angel Paradise, sviluppando nuove opportunità nel settore estetico e valorizzando la qualità dei servizi offerti.

Gli occhi le brillano di emozione: lo sguardo di Barbara è sognatore, ma contemporaneamente, intenso di determinazione: “Guardo sempre avanti, mai indietro. I premi conquistati sono stati un momento importante, ma non sono un capitolo conclusivo del mio percorso. Ora mi rivolgo al futuro. La mia ambizione? Costruire un’identità professionale sempre più riconoscibile, capace di unire preparazione tecnica, sensibilità manuale e visione imprenditoriale. Continuare a crescere ogni giorno di più, senza fermarmi mai” conclude Barbara.

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