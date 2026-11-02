TamTam DigiFest, Zap Mangusta porta la filosofia in strada: da Socrate a Marcuse, passando per Maradona

Venerdì 6 novembre alla Sala Ecce Homo una Lectio Urbana sul valore dello spazio pubblico; a seguire, la docufiction “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli” di Giulio Gargia.

La filosofia torna in piazza, tra le strade e i luoghi della vita quotidiana, per riscoprire il valore dell’incontro e della consapevolezza condivisa. Venerdì 6 novembre, alle ore 19, la Sala Ecce Homo di Napoli ospita uno degli appuntamenti del TamTam DigiFest XXI, “La Sirena Animata”, con una Lectio Urbana di Zap Mangusta dal titolo “Da Socrate a Marcuse: la strada come occasione di consapevolezza”.

Un viaggio tra pensiero filosofico e contemporaneità che parte dalle piazze dell’antica Atene, dove Socrate incontrava e interrogava i cittadini, per arrivare alle contestazioni di Herbert Marcuse e alle nuove forme di riappropriazione dello spazio pubblico. Dopo anni di relazioni sempre più mediate dagli schermi e di frequentazione individuale e statica della realtà digitale, il ritorno nelle piazze, in diverse città europee, riporta al centro il bisogno di confronto, partecipazione e ricerca di una verità condivisa. La Lectio Urbana si propone così come un invito a spegnere i monitor e a riscoprire la strada non soltanto come luogo di passaggio, ma come spazio di relazione e occasione di consapevolezza.

Una passeggiata filosofica e pedagogica, idealmente in compagnia di Cratete, Zenone di Cizio, Diogene, Kierkegaard, Henry David Thoreau, Walter Benjamin e Diego Armando Maradona, protagonista di un percorso che intreccia filosofia, cultura popolare e immaginario collettivo.

Autore di numerosi libri di divulgazione filosofica, tra cui Le mutande di Kant, I calzini di Hegel e Platone e La legge del pallone, Zap Mangusta è un artista poliedrico che ha attraversato il mondo dello spettacolo come attore, regista, DJ e autore teatrale e televisivo. La sua attività divulgativa, tra libri e incontri pubblici, lo ha portato a essere accostato a Luciano De Crescenzo. Per Napoli, inoltre, è Diego Pesaola, figlio dell’indimenticato Petisso, figura che aggiunge un ulteriore legame con la città e la sua storia.

Proprio il rapporto tra Napoli, il calcio e il sacro sarà al centro del secondo momento della serata, con la proiezione di Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli, docufiction di Giulio Gargia che alterna riprese dal vivo e animazione. Tra i protagonisti Patrizio Rispo, nel ruolo di San Gennaro, e Zap Mangusta, interprete di un magico Diego Armando Maradona. Nel film compare anche il Petisso, in una parte animata.

L’iniziativa è sponsorizzata da Leonetti Giocattoli, che per l’occasione presenterà i suoi Bricks dedicati a San Gennaro e Maradona: speciali figurazioni ispirate ai celebri mattoncini da costruzione, disponibili per l’acquisto presso la cassa.

L’ingresso alla Lectio Urbana delle ore 19 è gratuito. Per la successiva proiezione del film il biglietto è di 5 euro, con riduzione a 3 euro.

Per informazioni: tamtamcoop@libero.it – 366 3188501. Sito web: www.tamtamdigifest.it .

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