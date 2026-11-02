Convivio Armonico-Partenope Barocco Festival: 6 e 8 novembre//Laboratorio di percussioni e Concerto “Splendori della Scuola violinistica napoletana” al Museo G. Filangieri

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La xxv edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival inaugura il mese di novembre al Museo Gaetano Filangieri con un laboratorio gratuito di percussioni e tamburi della tradizione campana curato dal maestro Gabriele Borrelli il 6 novembre (ore 10,30) e con il concerto Splendori della Scuola violinistica napoletana con la Labirinto Armonico Ensemble l’8 novembre (ore 11,30).

Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, è la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo G. Filangieri.

IL LABORATORIO

venerdì 6 novembre (ore 10.30/12)

I SUONI DELLA TRADIZIONE

Laboratorio esperienziale di percussioni e tamburi della tradizione campana e del Sud Italia a cura del Maestro Gabriele Borrelli. Partecipazione gratuita per un numero massimo di dodici (12) partecipanti su prenotazione e accettazione tramite mail all’indirizzo: le musi@libero.it

il Laboratorio è accessibile a tutti è il momento di fare scoprire la tradizione della nostra terra tradizione contadina riti che ci pervengono dall’antica Grecia tutto è rivolto alla figliola come terra madre sole luna poi con l’avvento del cattolicesimo, il rito pagano viene assimilato e indirizzato al culto della Vergine Maria ancora oggi praticato nel culto delle Sette Madonne a Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia, Mamma Schiavona a Montevergine, Madonna di Castello a Somma, Madonna delle Galline a Pagani, Madonna dell’Avvocata a Maiori, Madonna Mater Domini a Nocera, Madonna dei Bagni a Scafati.

IL DOCENTE

Gabriele Borrelli Percussionista napoletano, dopo il diploma in percussioni al Conservatorio di Salerno ha approfondito il linguaggio delle percussioni etniche, portandolo sia nelle attività concertistica sia nel lavoro in studio di registrazione. Dal 1996 lavora live ed in studio; dal 1999 affianca stabilmente alla carriera artistica l’attività di docente. L’insegnamento è parte centrale del suo percorso: lezioni individuali, progetti nelle scuole, laboratori e masterclass convivono con l’esperienza maturata accanto a musicisti di provenienze e linguaggi differenti. Dal 2023 è docente di Strumenti a Percussione presso il Liceo Musicale Boccioni-Palizzi. Nel 2026 ha pubblicato il promo volume del suo Metodo per percussioni.

IL CONCERTO

Domenica 8 novembre (ore 11.30)

“NAPOLI BAROCCA – MAESTRI DEL ‘700 NAPOLETANO”

SPLENDORI DELLA SCUOLA VIOLINISTICA NAPOLETANA

con LABIRINTO ARMONICO ENSEMBLE

Pierluigi MENCATTINI violino barocco Federico D’ORAZIO violino barocco

Stefania DI GIUSEPPE clavicembalo

musiche di M. Jerace, D. Scarlatti, M. Mascitti

La Scuola Violinistica Napoletana del ‘700 non fu un fenomeno isolato, ma una importante ramificazione di quella straordinaria fucina che furano i quattro conservatori cittadini, che seppero esportare i propri talenti in tutte le principali corti d’Europa, e rappresenta uno dei capitoli più affascinanti ma a lungo meno celebrati della gloriosa stagione del barocco e del classicismo partenopeo. Sebbene Napoli fosse la capitale indiscussa dell’opera e della didattica vocale, la città sviluppò un’avanguardia formidabile anche nella musica strumentale, in particolare nella tecnica e nello stile del violino. Ascolteremo opere di autori come Michele Mascitti, figura chiave per comprendere la proiezione internazionale della scuola violinistica napoletana soprattutto in Francia, e di Michelangelo Jerace che incarna la diffusione dello stile strumentale violinistico napoletano nei circuiti non solo napoletani. A dividere i due autori la brillante Sonata per cembalo K463 di Domenico Scarlatti.

Prima del concerto verrà presentato la recente pubblicazione discografica per l’etichetta internazionale TACTUS di Bologna in prima registrazione mondiale dell’integrale delle 12 Sonate di Michelangelo Jerace realizzata dal Labirinto Armonico Ensemble

I PROTAGONISTI:

ENSEMBLE LABIRINTO ARMONICO complesso di musica antica fondato dal violinista Pierluigi Mencattini ha in suo attivo numerosi concerti in Italia e all’estero: Festival Internazionale di musica da camera di Genova, Festival di musica antica ”Seicentonovecento”, Festival Internazionale di musica antica della Valle di Susa, Trento, Mantova, Roma, Macerata, Festival di Mezz’estate di Tagliacozzo, Rassegna di musica antica di Víterbo, Festival organistico di Torino, Maggio Teatino, Isernia, Lecco-Agimus, Ventimiglia, I Concerti del Teatro Aldobrandi Mazzacorati, di Bologna, Villa Manzoni, Teatro di Stato di Rodos – Grecia, Monaco di Baviera, Festival di Memminger, Festival Internazionale della Provence, Musica Cortese, Festival Internazionale di Musica Antica di Amburgo, Kiel, Wolfsburg, Grenoble, Saint Raphael, Parigi, Halpe D’huez. Inoltre ha effettuato numerose registrazioni e prime incisioni assolute: I componenti dell’ensemble collaborano o hanno collaborato con solisti e complessi prestigiosi del panorama nazionale ed internazionale della musica antica: J. Savall, S. Kuijken, Complesso Strumentale Italiano, Complesso Barocco diretto da A. Curtis. L’ensemble incide per importanti case discografiche: Tactus, Shewa Collection di Londra, Baryton, Dynamic, Brilliant Classic.

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

Area Arte Associazione nasce a Napoli all’interno dello storico Teatro Sancarluccio nel lontano 1993 con la “mission” di “incrementare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale…” con una particolare attenzione rivolta al patrimonio teatrale e musicale degli autori di scuola e d’origine partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo”, repertori proposti principalmente dall’ensemble Le Musiche Da Camera con strumenti d’epoca, fondato all’interno dell’associazione.

Numerose le manifestazioni, le collaborazioni ed i protocolli d’intesa a Napoli, in regione ed in Italia realizzate in questi lunghi anni, sostenute da enti di rilievo e molto apprezzate da pubblico e critica per l’originalità delle proposte musicali e per la qualità degli artisti invitati. Attività queste che hanno reso da tempo Area Arte e Le Musiche da Camera Ensemble una delle realtà più vive ed interessanti operanti a Napoli in questo settore. Dal novembre 2013 Area Arte rappresenta e cura le attività legate al repertorio ed alle produzioni discografiche di FRANCO NICO, PINA CIPRIANI, ed alla memoria storica del Teatro Sancarluccio Storico e della CPS.

Il progetto 2026

Le proposte dell’associazione per il 2026, sempre con la direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, si realizzano nel dispositivo artistico “CONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL”, giunta al traguardo della venticinquesima edizione, seguendo le linee di produzione ed offerta musicale proposta da Area Arte.

Le due linee di attività sviluppano i Temi che caratterizzano le proposte musicali: su tutte “Musica nel Corpo di Napoli” con i concerti concentrati in quello che è il centro Antico e pulsante della Napoli odierna come quella settecentesca, e“Suoni in Basilica “.

Convivio in Tour invece vedrà l’Ensemble Le Musiche Da Camera realizzare concerti dedicati al Barocco Napoletano in varie Regioni Italiane.

Le attività sono promosse e sostenute dal contributo del Comune di Napoli Ufficio Cultura e dalla Regione Campania Assessorato Cultura e Spettacolo

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

INFO

Segreteria organizzativa: 081 19018227 – 347 2430342 – 350 9273606 – 345 8526889

website: www.areaarte.eu / mail: associazioneareaarte@libero.it / lemusi@libero

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