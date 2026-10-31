IL MINISTERO DELLA CULTURA E IL COMUNE DI NAPOLI PROMUOVONO LA GRANDE STORIA MUSICALE PARTENOPEA: SEI EVENTI GRATUITI CON LA RASSEGNA “DA ADRIANA BASILE ALLE SIGNORE DELLA CANZONE NAPOLETANA”

Dal 6 novembre al 4 dicembre, la Parrocchia di Santa Maria dell’Arco a Miano, nella Municipalità 7, ospiterà sei appuntamenti gratuiti dedicati alla straordinaria storia musicale di Napoli, attraverso un percorso che attraversa quattro secoli e restituisce centralità alle donne che hanno contribuito a costruirne il prestigio artistico e culturale. Sei appuntamenti tra concerti, musica dal vivo, teatro e narrazione nell’ambito del progetto Affabulazione.

La cultura come patrimonio condiviso, strumento di crescita collettiva e occasione di valorizzazione dell’identità dei territori. È questa la visione alla base di “Da Adriana Basile alle Signore della Canzone Napoletana”, la rassegna promossa dal Ministero della Cultura e dal Comune di Napoli, nell’ambito del programma Affabulazione, e realizzata dalla Fondazione Cultura & Innovazione ETS.

Un’importante iniziativa di promozione culturale che testimonia l’impegno delle istituzioni nel sostenere la diffusione dello spettacolo dal vivo, valorizzare il patrimonio storico-artistico nazionale e rafforzare il rapporto tra cultura e comunità, portando proposte artistiche di qualità anche nei quartieri della città.

La rassegna si inserisce nel quadro delle politiche di promozione e democratizzazione culturale sostenute dal Ministero della Cultura, attraverso il programma Affabulazione, e dal Comune di Napoli, che riconosce nella cultura un elemento fondamentale per la coesione sociale, la valorizzazione delle identità locali e la crescita dei territori. L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per avvicinare cittadini, famiglie, giovani e appassionati al patrimonio musicale partenopeo, favorendo la partecipazione attiva e ampliando le opportunità di accesso alla cultura attraverso eventi a ingresso gratuito.

La Fondazione Cultura & Innovazione ETS, soggetto realizzatore della rassegna, ha sviluppato un programma multidisciplinare che mette in dialogo ricerca storica, musica, teatro e linguaggi contemporanei, con l’obiettivo di trasformare la conoscenza del patrimonio culturale in un’esperienza accessibile, partecipata ed emozionante.

Il cuore del progetto è la valorizzazione delle figure femminili che hanno segnato la storia musicale di Napoli: dalle protagoniste della stagione barocca, come Adriana Basile, alle interpreti del melodramma e del Teatro di San Carlo, fino alle grandi voci della canzone classica napoletana del Novecento, tra cui Giulietta Sacco e Mirna Doris. Un percorso che restituisce visibilità a talenti e protagoniste spesso poco raccontati, ricostruendo il ruolo delle donne nella storia artistica e sociale della città e il contributo di Napoli alla cultura musicale europea e internazionale. La proposta artistica si distingue per il suo carattere multidisciplinare: concerti, teatro musicale, narrazione, letture di testi storici, lettere, testimonianze e repertori d’epoca si intrecciano in spettacoli originali, affidati a musicisti, solisti, ensemble barocco con strumenti storici e interpreti di riconosciuta esperienza.

IL CARTELLONE: SEI APPUNTAMENTI, TUTTI GRATUITI

6 novembre – Mozart e Pulcinella

Uno spettacolo teatrale e musicale ideato da Gianni Aversano sul viaggio di Mozart a Napoli e sull’incontro tra cultura europea e tradizione popolare partenopea. Con Gianni Aversano (voce e narrazione), Paolo Propoli (chitarra) e Nino Apreda (mandolino).

13 novembre – Napoli-San Pietroburgo

Un racconto del legame culturale tra Napoli e i pittori russi che soggiornarono in città, attraverso immagini,

narrazione e musica da camera. Con Piero Massa (viola), Giuseppe Galiano (pianoforte) e Lorenzo Fiorito (narratore).

19 novembre – Se di Basile il volto

Un viaggio nella Napoli barocca di Adriana Basile, celebre cantante del Seicento, attraverso letture di testi d’epoca ed esecuzioni di arie del primo Barocco. Con Rosa Cacace (soprano), Andrea Perugi (clavicembalo), Quartetto Sebeto e Dario Orabona (violoncello).

27 novembre – Le signore della canzone classica napoletana

Un omaggio alle grandi interpreti del Novecento, tra cui Giulietta Sacco e Mirna Doris. Il concerto narrato sarà presentato dal Trio dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, con Mauro Squillante (mandolino), Leonardo Massa (mandoloncello), Lorenzo Marino (chitarra), Valentina Assorto (voce solista) e la partecipazione straordinaria del maestro Lello Giulivo.

28 novembre – Le donne del San Carlo

Un percorso dedicato alle protagoniste del melodramma e al ruolo femminile nella storia del Teatro di San Carlo, attraverso narrazione teatrale e celebri arie operistiche. Con Giorgia Teodoro (soprano), Marco Stallone (pianoforte). Introduzione a cura di Lorenzo Fiorito.

4 dicembre – Napoli Barocca | Spettacolo finale

Un concerto-spettacolo dedicato alla grande scuola musicale napoletana e alla stagione dei conservatori, quando Napoli era una delle capitali musicali d’Europa. Protagonista l’Ensemble Barocco Partenopeo “Le Musiche Da Camera”, con due cantanti e otto strumentisti. Narrazione a cura di Lorenzo Fiorito. Con “Da Adriana Basile alle Signore della Canzone Napoletana”, il programma Affabulazione offre un’occasione per riscoprire la ricchezza della tradizione musicale cittadina e riconoscere il valore della cultura come elemento di identità, dialogo e partecipazione.

La collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Napoli e Fondazione Cultura & Innovazione ETS si traduce in un progetto che coniuga valorizzazione del patrimonio, produzione artistica e coinvolgimento delle comunità locali.

Un invito rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare e a vivere la cultura non soltanto come memoria del passato, ma come esperienza viva, capace di generare nuove relazioni, consapevolezza e opportunità di crescita.

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