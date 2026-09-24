ConfSalute – Confcommercio Salute Sanità e Cura: il napoletano Luigi Muto nominato Vicepresidente

Riunitosi a Roma presso la sede di Confcommercio sotto la guida del Presidente Nazionale Michele Vietti, il Comitato di Coordinamento di ConfSalute ha ufficializzato la nomina dei cinque Vicepresidenti, chiamati a presidiare le diverse aree strategiche del comparto sanitario e sociosanitario.

In primo piano: Luigi Muto alla guida dell’Area Ambulatoriale

Un riconoscimento di grande rilievo per il territorio campano e per il settore è andato a Luigi Muto, Presidente di ConfSalute Campania e stimato imprenditore nel settore poliambulatoriale, nominato Vicepresidente per l’Area Ambulatoriale. La leadership di Muto rappresenta un tassello fondamentale per dare voce e forza a un segmento cruciale della sanità di prossimità, valorizzando l’esperienza e le specificità del tessuto imprenditoriale e sanitario campano all’interno del massimo organismo di rappresentanza nazionale.

Le altre nomine strategiche

A completare la squadra di presidenza a supporto del Presidente Vietti sono stati chiamati: Massimo Miraglia (Area Ospedaliero-Riabilitativa) – Vicepresidente di ACOP e Presidente e CEO del Gruppo GIOMI; Giuseppe Motta (Area Socio-Assistenziale) – Vicepresidente di ConfSalute Healthcare e AD del gruppo KOS; Michele Pellegrini Calace (Area Farmaceutica) – Segretario Nazionale Federfarma e AD di PECAM Srl; Gloria Maria Zurlo (Area Welfare & Salute della Persona) – Vicepresidente dei Giovani Imprenditori Confcommercio e imprenditrice nel settore sanitario ed educativo di Brindisi.

Gli obiettivi del Coordinamento

Nel dare il via alle nomine, il Presidente Michele Vietti ha sottolineato l’importanza della collaborazione corale in una fase cruciale della legislatura, volta a tutelare con coerenza le istanze dell’intero settore della salute e della cura.

ConfSalute si conferma così il maggiore organismo unitario in Italia — riunendo 17 federazioni e associazioni aderenti a Confcommercio (dalla sanità privata al socio-sanitario, dalla distribuzione farmaceutica alle professioni sanitarie) — con l’obiettivo di rafforzare un pilastro fondamentale del welfare nazionale e dell’economia del Paese.

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