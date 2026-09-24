Convivio Armonico Partenope Barocco Festival ’26: secondo concerto domenica 27 settembre ore 11,30

Domenica 27 settembre alle ore 11,30, il Museo Civico Gaetano Filangieri ospiterà “PER CAMERA E PER CHIESA”, secondo concerto della 25esima edizione di Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Il concerto

Con questo secondo appuntamento, si entra nel “Corpo di Napoli”, ovvero nel repertorio di elezione della proposta artistica del Festival: le opere della “Napoli Barocca e dei Maestri Del ‘700 Napoletano”. Il concerto, eseguito dall’ensemble Barocco infatti propone un breve viaggio nei repertori dei Maestri Napoletani tra metà Seicento ed il secondo Settecento con Triosonate e duetti strumentali composti dai migliori violinisti compositori dell’epoca (Falconiero, Avitrano, Cailò, Barbella) per le serate nei palazzi, e antifone ed inni per le celebrazioni ecclesiastiche che scandivano la vita della città affidati ai più famosi Maestri di Cappella (Pergolesi, Manna, Sabatino).

L’ensemble

L’ensemble Barocco che si esibirà è composto da Rosa MONTANO mezzosoprano / Egidio MASTROMINICO violino barocco / Giuseppe GRIECO violino barocco /Paola VENTRELLA tiorba / Fabio ESPASIANO clavicembalo, musicisti attivi e specializzati nella riproposta di questo repertorio con prassi esecutive e strumenti d’epoca che svolgono la loro attività in importanti ensemble nazionali ed europei

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

Domenica 27 Settembre 2026 – ore 11.30

PER CAMERA E PER CHIESA

“NAPOLI BAROCCA – MAESTRI DEL ‘700 NAPOLETANO” con

Rosa MONTANO mezzosoprano / Egidio MASTROMINICO violino barocco / Giuseppe GRIECO violino barocco / Paola VENTRELLA tiorba /

Fabio ESPASIANO clavicembalo;

musiche di A. Falconieri, G.A. Avitrano, G.C. Cailo, D. Scarlatti, G.B. Pergolesi, E. Barbella, G. Manna, N. Sabatino

A. FALCONIERO (1585/6 – 1656)

PASSACALLE E L’EROICA

a due canti dal I Llibro di canzone, sinfonie, fantasie,

capricci, brandi, correnti, gagliarde alemanne

G. A. AVITRANO (1670 – 1756)

SONATA A TRE, O.1 N.3

Adagio – Allegro – Adagio – Presto

G.B. PERGOLESI (1710 – 1736)

DELICAE TERRENAE a voce sola di alto con violini e basso

G. C. CAILO’ (?1659 – 1722)

SONATA a due violini e basso

Adgio- Allegro-Adagio-Allegro

ricerca e trascrizione a cura di Guido Olivieri

G.B. PERGOLESI (1710 – 1736)

IN COELESTIBUS REGNIS a voce sola di alto con violini e basso

Andante – Allegro assai

E. BARBELLA (1718 – 1777)

DUETTO VI in sol mg, a due violini soli per il Duca di Parma

Allegretto-Largo – Allegretto con spirito

G. MANNA (1715 – 1779)

LAUDAMUS * a voce sola di alto con violini e basso

N. SABATINO (1705 – 1796)

ALLELUJA * a voce sola di alto con violini e basso

Trascrizioni a cura di Egidio Mastrominico *

Area Arte Associazione nasce a Napoli all’interno dello storico Teatro Sancarluccio nel lontano 1993 con la “mission” di “incrementare la conoscenza della cultura e dell’arte musicale…” con una particolare attenzione rivolta al patrimonio teatrale e musicale degli autori di scuola e d’origine partenopea e meridionale dal XVI al XX secolo”, repertori proposti principalmente dall’ensemble Le Musiche Da Camera con strumenti d’epoca, fondato all’interno dell’associazione.

Numerose le manifestazioni, le collaborazioni ed i protocolli d’intesa a Napoli, in regione ed in Italia realizzate in questi lunghi anni, sostenute da enti di rilievo e molto apprezzate da pubblico e critica per l’originalità delle proposte musicali e per la qualità degli artisti invitati. Attività queste che hanno reso da tempo Area Arte e Le Musiche da Camera Ensemble una delle realtà più vive ed interessanti operanti a Napoli in questo settore. Dal novembre 2013 Area Arte rappresenta e cura le attività legate al repertorio ed alle produzioni discografiche di FRANCO NICO, PINA CIPRIANI, ed alla memoria storica del Teatro Sancarluccio Storico e della CPS.

Il progetto 2026

Le proposte dell’associazione per il 2026, sempre con la direzione artistica dei Maestri Egidio Mastrominico e Rosa Montano, si realizzano nel dispositivo artistico “CONVIVIO ARMONICO – PARTENOPE BAROCCO FESTIVAL”, giunta al traguardo della venticinquesima edizione, seguendo le linee di produzione ed offerta musicale proposta da Area Arte.

Le due linee di attività sviluppano i Temi che caratterizzano le proposte musicali: su tutte “Musica nel Corpo di Napoli” con i concerti concentrati in quello che è il centro Antico e pulsante della Napoli odierna come quella settecentesca, e“Suoni in Basilica “.

Convivio in Tour invece vedrà l’Ensemble Le Musiche Da Camera realizzare concerti dedicati al Barocco Napoletano in varie Regioni Italiane.

Le attività sono promosse e sostenute dal contributo del Comune di Napoli Ufficio Cultura e dalla Regione Campania Assessorato Cultura e Spettacolo

INFO

Segreteria organizzativa: 081 19018227 – 347 2430342 – 350 9273606 – 345 8526889

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