Il 22 ed il 27 Novembre 2026

Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival propone un omaggio al compositore e musicologo inglese Charles Burney a 300 anni dalla nascita:

un concerto a più voci e un laboratorio al Museo G. Filangieri

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Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival prosegue proponendo due eventi di grande interesse il 22 ed il 27 Novembre 2026 al Museo Civico Gaetano Filangieri: il concerto “UN THE’ ALLA NAPOLETANA: Pomeriggio in casa Hamilton” con l’ensemble Le Musiche da camera e il laboratorio seminariale “IL GRAND TOUR NELLA NAPOLI MUSICALE DEL SETTECENTO” a cura del bibliotecario e docente del Conservatorio di San Pietro a Maiella, Cesare Corsi.

Convivio Armonico – Partenope Barocco Festival, è la rassegna che si svolge a Napoli sino al 30 dicembre 2026, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 e di “Napoli Città della Musica”, co-finanziata dalla Regione Campania – Assessorato Cultura e Turismo, ideata e organizzata dall’associazione Area Arte in sinergia con la direzione del Museo Filangieri.

Il concerto – Spettacolo domenica 22 novembre 2026 (ore 11.30)

“BURNEY 300 ” / “NAPOLI BAROCCA – MAESTRI DEL ‘700 NAPOLETANO”

UN THE’ ALLA NAPOLETANA: Pomeriggio in casa Hamilton

“LE MUSICHE DA CAMERA” Ensemble Barocco Partenopeo

Rosa MONTANO mezzosoprano e voce recitante / Filippo SICA baritono e voce recitante

Egidio MASTROMINICO violino barocco di concerto

e con Luigi IACUZIO nel ruolo di Charles BURNEY

testi liberamente tratti dal “Viaggio in Italia” di Ch. Burney e dal “Resto di Niente” di E. Striano

Drammaturgia e ricerca musicale ed iconografica a cura di E. Mastrominico

Animazione video a cura di Massimo Alì Mohammad

musiche di G.Porsile, E. Barbella, N. Piccinni, G.Paisiello, C. Cotumacci, M. Nasci, G.De Majo

AREA ARTE

Associazione Mediterranea Culturale

Centro Studi Settecento Musicale Napoletano

Il Laboratorio Seminariale Venerdì 27 novembre 2026 (ore 11.00/12.30)

“IL GRAND TOUR NELLA NAPOLI MUSICALE DEL SETTECENTO”

omaggio a Charles Burney nel 300° della nascita”

Laboratorio – seminario a cura di Cesare Corsi, bibliotecario e docente del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Interverranno: Paolo Iorio, direttore del Museo Gaetano Filangieri; il M° Gaetano Panariello, direttore del Conservatorio San Pietro a Majella; Giulia Veneziano, docente di Storia della musica (Conservatorio San Pietro a Majella); Rosa Montano, docente di Accompagnamento Pianistico (Conservatorio San Pietro a Majella); Renata Cataldi, flautista e musicologa (dottoranda DIN Accademia di Belle Arti di Napoli); Egidio Mastrominico, violinista, ricercatore e docente. Momenti musicali a cura dei componenti de “Le Musiche da Camera Ensemble Barocco Partenopeo”.

Ingresso libero, senza prenotazione.

I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

(per quelli al Museo è previsto il solo biglietto d’ingresso al museo, mentre i possessori/sottoscrittori della Tessera Amici del Filangieri avranno l’accesso al museo gratuito e la possibilità di portare un accompagnatore a prezzo ridotto).

INFO

Segreteria organizzativa: 081 19018227 – 347 2430342 – 350 9273606 – 345 8526889

website: www.areaarte.eu / mail: associazioneareaarte@libero.it / lemusi@libero

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Note sul concerto spettacolo

“Un Thè alla Napoletana, pomeriggio in casa Hamilton” vuole essere un omaggio a Charles Burney, il celebre compositore e musicologo inglese, autore della prima opera sulla Storia della Musica, nel terzo centenario della nascita. Rosa Montano, mezzosoprano e voce recitante sarà Eleonora e interpreterà i brani di Paisiello e Porsile, Filippo Sica, baritono e voce recitante, sarà la voce popolare e interpreterà le arie di Piccinni e Paisiello, e Luigi Iacuzio sarà Burney. Le esecuzioni delle musiche di Barbella, Cotumacci, Paisiello, Piccinni, Nasci, De Majo saranno a cura dall’Ensemble Barocco Partenopeo “Le Musiche Da Camera” diretto da Egidio Mastrominico che ha curato anche la drammaturgia dello spettacolo e la scelta assieme al cineasta Massimo Ali Mohammad, delle immagini e delle gouaches che fungono da scenografia alla narrazione ed ai momenti musicali.

Il concerto/spettacolo (una ripresa di un progetto di alcuni anni fa) rievoca le settimane di soggiorno e studio a Napoli durante il suo Grand Tour musicale in Italia raccontato nel suo celebre libro “Viaggio musicale in Italia” dove racconta gli incontri con i musicisti, aristocratici e membri della comunità britannica di Napoli a partire da Lord Hamilton e sua moglie Emma. La visione di Napoli del Burney ha però per contrasto quella vissuta da Eleonora Pimenthel Fonseca che, attraverso le parole di Enzo Striano tratte dal romanzo “Il resto di niente” a lei dedicato, ci racconta attraverso la sua vita e la sua vicenda legata agli eventi storici contemporanei, di una Napoli diversa, vista da una “straniera” non di passaggio (com’era il Burney), ma che si inserisce e ama Napoli tanto da sacrificare agli ideali rivoluzionari di libertà del popolo la sua vita. Il messaggio cardine resta l’attenzione che da secoli Napoli suscita nonostante le sue molteplici contraddizioni, luci e ombre, fermenti multiculturali, meta attrattiva di personalità provenienti dal contesto europeo, amata ed ammirata.

Note su Le Musiche da camera

LE MUSICHE DA CAMERA sono un Ensemble Barocco Partenopeo con strumenti d’epoca 1992/2025 Trent’’anni e più di musica barocca a Napoli formato da:Rosa MONTANO mezzosoprano e voce recitante / Filippo SICA baritono e voce recitante Egidio MASTROMINICO violino barocco di concerto / Agostino ATTIANESE violino barocco Giorgio BOTTIGLIONI viola / Leonardo MASSA violoncello barocco /Paola VENTRELLA tiorba /Debora CAPITANIO clavicembalo e con Luigi IACUZIO nel ruolo di Charles BURNEY

Le Musiche Da Camera ha festeggiato nel 2022 i 30 anni di attività, ha indirizzato sin dall’inizio la propria attività alla riscoperta di brani inediti o poco conosciuti di compositori napoletani dei secoli XVII e XVIII, con esecuzioni basate sul recupero della prassi esecutiva d’epoca. Le fonti su cui si basa il lavoro esecutivo dell’ensemble sono, nella maggior parte dei casi, manoscritti e

copie a stampa originali. I componenti dell’ensemble sono formati alla scuola di specialisti nella prassi esecutiva barocca e classica, e collaborano con importanti istituzioni ed ensemble barocchi. La formazione varia secondo le esigenze dal duo all’orchestra da camera. Le Musiche da Camera è stato ospite presso festival e rassegne di rilevanza nazionale in più edizioni ed in sedi prestigiose (Stagione 2025 OBS Siracusa, I Concerti nel Parco di Roma, Amici della Musica di Foggia, Festival Architasto – Roma, Festival F. Cesi – Terni, IX Festival Antiqua- Torino, 51° Ravello Festival, Puglia Sounds Live 2020, Festival Apulia Antiqua-Monopoli, Festival Paisiello – Taranto, Brianza Sacra 2020 e Roma Classica” – Associazione Early Music Italia Festival di Tagliacozzo, Festival Barocco Sacile, Benevento Città Spettacolo, Barocco Festival Leonardo Leo – Breindisi, Festival Organistico del Salento – Lecce, Museo Arcos – Benevento, Harmonie Palatinae Roma Palazzo Barberini, Festival Internazionale del 700 Musicale Napoletano, Festival Grande Musica in Chiesa Roma, Todi Festival, Festival di Musica Antica 600900- Pescara, Festival “Sentieri Armonici” , VII Festival di Musica Antica Il Montesardo – Alessano, III Festival di Musica Barocca Farinelli – Andria, Festival Musicarchitettura – Gerace, Festival dell’Opera Buffa Recitarcantando Ripatransone, Arti In Movimento 2016 – Napoli, Aperitivi alla Reggia 2006 Teatro di Corte della Reggia di Caserta, Maggio dei Monumenti Napoli), e partecipato a prestigiose manifestazioni (Manifestazioni per il 300 anniversario di Raimondo De Sangro, Cappella San Severo – 2010 Napoli, Centenario della Certosa di Padula – 2006, II Convegno Internazionale Jommelli e Cimarosa Aversa 1998, Musica al Palazzo Reale di Napoli). Aderisce dal 2015 all’ European Day of Early Music promossa dal REMA che celebra il 21 marzo di ogni anno la Musica Antica. Dal 2001 è parte integrante dell’associazione Area Arte con la quale ha dato vita al progetto L’ Intermezzo Ritrovato” che ha visto dal 2001 gli allestimenti, in prima esecuzione moderna, degli intermezzi Eurilla e Beltramme di D. Sarro, Morano e Rosicca di F. Feo ed Erighetta e Don Chilone di L.Vinci, ed in seguito de La Dirindina di D. Scarlatti e nel 2010 de La Serva Padrona per l’anno Pergolesiano, e nel 2022 “Rosetta e Malorco” di C. Giordano. Le Musiche da Camera Ensemble ha registrato lavori discografici con opere inedite per la Tactus (Hamilton-Trios di E. Barbella), Bongiovanni (Eurilla E Beltramme di D.Sarro), Dynamic (Si Suona A Napoli Concerti Napoletani per Traversiere e orchestra A.V. solista Renata Cataldi) riscuotendo ampi consensi dalla stampa internazionale.

ROSA MONTANO si distingue nel panorama musicale per una duplice e raffinata formazione che unisce gli studi classici, coronati dalla Laurea in Lettere Classiche presso l’Università Federico II di Napoli, a un solido percorso accademico musicale. Ha conseguito infatti i diplomi in Pianoforte e Canto Lirico al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, in Canto Didattico al Conservatorio di Parma e in Musica Vocale da Camera al Conservatorio di Bari, perfezionandosi successivamente in Liederistica e opera mozartiana alla Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo e all’Accademia Musicale Pescarese con Elio Battaglia, oltre che in Musica Antica alla Fondazione Cini di Venezia. Dal 1988 svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, esibendosi sia come pianista accompagnatrice in varie formazioni sia come cantante. Dal 1992 collabora stabilmente con l’Ensemble Barocco Le Musiche da Camera, formazione con la quale si dedica alla riscoperta e alla valorizzazione del repertorio inedito e raro del Settecento napoletano, incidendo per etichette quali Bongiovanni, Da Vinci Classica e Vigiesse. Vincitrice di concorso nazionale, è docente di ruolo di Accompagnamento Pianistico dal 1998. Dopo una lunga esperienza al Conservatorio di Benevento, dove ha ricoperto anche ruoli di governance e coordinamento, insegna attualmente presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Ha inoltre collaborato come esperto di valutazione disciplinare per l’ANVUR ed è Vicepresidente dell’Associazione Culturale Area Arte di Napoli. E’organista presso la Basilica di S. Francesco di Paola.

FILIPPO SICA – www.filipposica.com – Cantante-attore e chitarrista, si è diplomato in Canto e in Chitarra al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Svolge attività concertistica in Italia e all’estero come solista, con orchestra e in formazioni cameristiche, con un repertorio che spazia dalla musica antica a quella contemporanea e al jazz. Particolarmente legato al repertorio del Settecento napoletano, ha preso parte alla prima esecuzione moderna de “L’Anacoreta Reale S. Onofrio di Persia” di Angelo Durante, ha interpretato il Sommo Pontefice Leofrono ne “I Pitagorici” di Paisiello e Don Narciso ne “L’uccellatrice” di Jommelli, ed è stato solista al Festival Internazionale del ’700 Napoletano nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Paisiello (2016). Ha collaborato a lungo con Roberto De Simone interpretando, tra l’altro, il ruolo della Prima Sorellastra Patrizia ne “La Gatta Cenerentola” (pubblicata anche in video da RAI-Einaudi), e con l’Ensemble Vocale di Napoli diretto da Antonio Spagnolo, incidendo polifonia sacra e madrigali di scuola napoletana e partecipando all’esecuzione in Cina della “Petite Messe Solennelle” di Rossini diretta da Michele Campanella. Cura da anni un progetto sulla canzone napoletana volto a coniugare tradizione colta e popolare, presentato anche in Giappone per la Toyota Foundation. All’attività artistica ha sempre affiancato quella didattica ed è attualmente titolare della cattedra di Canto al Liceo Musicale del Polo delle Arti “Caselli-Palizzi” di Napoli.

LUIGI IACUZIO attore, doppiatore, musicista e compositore, si diploma all’Accademia del Teatro Bellini di Napoli e si laurea al DAMS dell’Università della Calabria. Vanta un’intensa carriera teatrale, dai classici greci a Shakespeare, Pirandello ed Eduardo De Filippo, lavorando con registi come Tato Russo e Luciano Melchionna e accanto a interpreti quali Giuliana De Sio e Giuseppe Pambieri. Al cinema è protagonista in Paterfamilias di Francesco Patierno e recita per Pupi Avati, Peter Del Monte e Alessandro Piva. In televisione prende parte a produzioni di successo tra cui I Bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi, The Good Mothers, Piedone e Gomorra – Le Origini.

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