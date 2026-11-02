“CURA DI TE”: grande partecipazione a Pozzuoli per il progetto AL CENTRO, DONNE.Successo per l’iniziativa promossa dal Centro Commerciale San Domenico.

Un progetto che mette in rete donne, professionisti e realtà imprenditoriali del territorio. Fondamentale la collaborazione con TiPi Social Agency e le attività coinvolte.

Pozzuoli – Una partecipazione oltre ogni aspettativa, grande interesse per i temi affrontati e un forte desiderio di condivisione. È questo il bilancio di “CURA DI TE – Dentro di te, intorno a te”, l’evento che si è svolto giovedì 29 ottobre presso Sake Sushi, all’interno del Centro Commerciale San Domenico di Pozzuoli, nell’ambito del progetto AL CENTRO, DONNE.

Un appuntamento dedicato alla prevenzione, alla salute femminile, al benessere psicofisico e alla consapevolezza del territorio, durante il quale sono stati affrontati anche argomenti spesso considerati tabù, dando spazio a un dialogo aperto, senza pregiudizi e senza imbarazzi. Un incontro che ha saputo coinvolgere professionisti, associazioni e numerose partecipanti, trasformandosi in una preziosa occasione di confronto, sensibilizzazione e condivisione.

Nunzia Schiano: creare una rete di persone, prima ancora che di attività

Al centro dell’iniziativa c’è l’impegno di Nunzia Schiano, Responsabile Sviluppo e Relazioni Esterne del Centro Commerciale San Domenico e presidente del Comitato “AL CENTRO, DONNE.”, che ha ideato e promosso un percorso capace di andare oltre la tradizionale funzione di un centro commerciale.

La sua visione è quella di trasformare il San Domenico in un luogo di aggregazione, partecipazione e crescita collettiva, dove le attività imprenditoriali possano dialogare con il territorio e contribuire concretamente alla vita della comunità.

Un progetto che valorizza il ruolo delle donne, favorisce nuove collaborazioni e dimostra come anche una realtà commerciale possa diventare promotrice di iniziative sociali e culturali per la città di Pozzuoli.

«Organizzare questo evento è stato un vero divertimento, ma soprattutto una grande emozione. Vedere così tante persone partecipare con interesse e sentirsi parte di qualcosa è la soddisfazione più bella. Il mio desiderio è creare una rete autentica, fatta di donne, professionisti e attività che scelgono di collaborare e sostenersi. Credo profondamente nelle potenzialità di Pozzuoli e nelle persone che ogni giorno contribuiscono a renderla speciale. Questo successo ci incoraggia a continuare con ancora più entusiasmo», dichiara Nunzia Schiano.

Professionisti e associazioni insieme per la prevenzione

L’incontro, presentato da Monica Schiano e moderato da Nunzia Schiano, ha visto gli interventi della Dott.ssa Valentina Scotto di Tella, ostetrica presso Pelvic Center, del Prof. Maurizio Gentile, chirurgo proctologo, dell’architetto Adele Bosco, del Dott. Giacomo Capodanno dell’Associazione Sole ETS, della Dott.ssa Serena Adriana Poerio, giornalista e counselor a mediazione corporeo-espressiva, e della Dott.ssa Giada Gallo, psicologa.

Particolarmente significativa la partecipazione straordinaria di Carla Ilenia Caiazzo, dell’Associazione #IORIDOANCORA, e dell’Associazione Sole ETS.

Presente anche la Dott.ssa Mariasole La Rana, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Pozzuoli.

Gli interventi hanno offerto differenti prospettive sulla cura della persona, affrontando tematiche che spaziano dalla prevenzione sanitaria al benessere emotivo, fino alla sicurezza e alla consapevolezza del territorio flegreo.

TiPi Social Agency: la comunicazione come strumento per costruire connessioni

Un ruolo importante nella valorizzazione del progetto è stato svolto da TiPi Social Agency, realtà specializzata nella comunicazione e nel marketing digitale, che ha collaborato alla promozione dell’iniziativa e al coinvolgimento delle attività del territorio.

Attraverso il lavoro condiviso con i propri clienti e con le realtà imprenditoriali aderenti, l’agenzia ha contribuito a dare visibilità al progetto, favorendo una sinergia tra comunicazione, impresa e impegno sociale.

Una collaborazione che dimostra come il rapporto tra un’agenzia di comunicazione e i suoi clienti possa andare oltre la promozione commerciale, trasformandosi in un’opportunità per sostenere iniziative di valore collettivo.

La forza di AL CENTRO, DONNE. risiede proprio in questa capacità di unire competenze, professionalità e sensibilità differenti attorno a un obiettivo comune.

Un progetto che continua a crescere

Il successo di “CURA DI TE” conferma la validità di un percorso che, appuntamento dopo appuntamento, sta consolidando una rete di relazioni e collaborazioni nella città di Pozzuoli.

Un ringraziamento particolare va a tutti i partner, alle attività coinvolte, ai professionisti intervenuti, al Comitato AL CENTRO, DONNE. e a Sake Sushi, che ha ospitato l’iniziativa.

Ma il ringraziamento più grande è rivolto alle numerose persone che hanno scelto di partecipare, contribuendo con la propria presenza alla riuscita dell’evento.

AL CENTRO, DONNE. si conferma così non soltanto un calendario di incontri, ma un progetto di comunità, capace di mettere al centro le persone e di costruire nuove opportunità di partecipazione per il territorio flegreo.

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