Francesca Michielin “strega” il Centro Storico di Rende: migliaia di persone nel Borgo Antico per il live del 61° Settembre Rendese

Il Centro Storico di Rende si trasforma in una grande arena a cielo aperto per il concerto di Francesca Michielin, protagonista di una delle tappe più attese della 61ª edizione del Settembre Rendese. Il Borgo Antico è stato letteralmente invaso da un pubblico trasversale per età, accorso in migliaia per assistere all’ultimo appuntamento live estivo dell’artista prima dell’avvio del tour nei teatri.

Una serata caratterizzata da un’atmosfera particolarmente suggestiva, nella quale la cornice storica del borgo ha incontrato la dimensione più intima e raccolta della musica di Francesca Michielin. Sul palco, l’artista si è esibita accompagnata da un trio acustico, proponendo circa un’ora e mezza di concerto attraverso una rilettura in chiave essenziale dei brani più celebri del proprio repertorio.

Una scelta artistica concepita specificamente per i centri storici, capace di valorizzare tanto la componente musicale quanto quella architettonica e identitaria del luogo. Il risultato è stato un live caratterizzato da una forte interazione con il pubblico e da un impatto scenico volutamente misurato, nel quale la voce e gli arrangiamenti acustici hanno assunto un ruolo centrale.

La stessa Francesca Michielin ha sottolineato, nel corso della serata, il valore della musica come strumento per vivere e valorizzare i borghi, ringraziando il pubblico e l’Amministrazione comunale di Rende per l’accoglienza e per aver reso possibile l’anticipazione della data di un giorno, in considerazione dei suoi impegni discografici.

Una modifica al calendario che non ha inciso sulla risposta del pubblico, accorso in massa nel Borgo Antico. Un dato che conferma anche la capacità organizzativa messa in campo dall’Amministrazione comunale e dalla macchina del Settembre Rendese, impegnata nella gestione di un cartellone che continua a registrare una partecipazione particolarmente significativa.

Nel corso della serata è stato inoltre conferito a Francesca Michielin il Riconoscimento del Settembre Rendese, consegnato dal Vice Sindaco Fabio Liparoti, dall’Assessore Veronica Stellato e dalla Consigliera delegata al Centro Storico Marinella Castiglione, insieme al Direttore artistico Alfredo De Luca.

Il successo della serata consolida il percorso della 61ª edizione del Settembre Rendese, che si sta distinguendo per ampia partecipazione e capacità di coinvolgimento del pubblico nei diversi luoghi della città.

Il programma prosegue ora con un nuovo appuntamento di grande richiamo: domenica 27 settembre, a Piazza Kennedy, nell’area del Museo del Presente, sarà la volta di Samurai Jay, tra gli artisti maggiormente protagonisti dell’estate musicale, per un altro appuntamento atteso del cartellone.

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