Giochi Uniti a UmbriaCON 2026: dopo il debutto di Lucca finalmente disponibile Candy Utopia

Il titolo che trasporta gli orsetti gommosi e i colori tipici delle app smartphone in una dimensione analogica sarà la grande novità tra le esperienze ludiche portate in Umbria dalla casa editrice partenopea.

BASTIA UMBRIA (PG) – Dal 16 al 18 gennaio Giochi Uniti sarà presente a UmbriaCON 2026, Festival Comics Arts & Games che trasforma per tre giorni UmbriaFiere in un grande spazio dedicato a fumetti, giochi e cultura pop.

Allo stand di Giochi Uniti i visitatori potranno scoprire le ultime novità dell’azienda, a partire da Candy Utopia, il family game atteso dopo la fase di demo a Lucca Comics & Games 2025, finalmente disponibile per l’acquisto in fiera. Il gioco mette i partecipanti al centro di un mondo colorato di dolci: da 2 a 5 giocatori competono, sviluppando strategie e interazioni all’interno del gruppo di gioco.

Accanto a Candy Utopia e agli altri titoli di punta della casa editrice partenopea, tra cui Carcassone, Catan e Botanicus, ad UmbriaCON prima assoluta per Sipario Horror, la versione horror del celebre party game di improvvisazione teatrale, in cui le dinamiche di recitazione si intrecciano a temi di mistero, offrendo esperienze di gioco che stimolano creatività e partecipazione attiva.

“La partecipazione a UmbriaCON rappresenta un momento importante per incontrare appassionati di ogni età e far provare direttamente i nostri nuovi titoli”, dichiara Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. “Vogliamo che il gioco sia un’esperienza condivisa, capace di divertire e coinvolgere chiunque decida di fermarsi al nostro stand”.