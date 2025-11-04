Giornata di prevenzione ECG a Pomigliano d’Arco: al Centro Isoriabilitativo 25 persone visitate per la salute del cuore

Pomigliano d’Arco, 3 novembre 2024 – Una giornata di prevenzione dedicata alla salute del cuore si è svolta oggi a Pomigliano d’Arco, grazie all’iniziativa del Dott. Domenico Manna, Direttore del Centro Socio Sanitario ISO per l’Autismo di Pomigliano d’Arco, che ha progettato l’iniziativa insieme a Luigi Damasco, Nunzio Esente e il Dott. Antonio Napolitano.

Durante l’evento, 25 persone hanno avuto l’opportunità di effettuare un elettrocardiogramma (ECG) gratuito, per monitorare la salute del proprio cuore e prevenire eventuali problemi cardiovascolari.

L’iniziativa si inserisce nel solco della promozione della salute e della prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura del cuore e della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

” Siamo soddisfatti dell’accoglienza riservata a questa iniziativa – ha dichiarato il Dott. Domenico Manna – e ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Continueremo a lavorare per promuovere la salute e il benessere della comunità”.

L’iniziativa proposta da Luigi Damasco, ha incontrato la sensibilità del Centro Iso riabilitativo Aps di Pomigliano, impegnato nel corso del suo operato a sensibilizzare il territorio sull’importanza della diagnosi preventiva dell’autismo e sulla necessità di vivere l’approccio a vademecum pro salute, come strumento per costruire benessere psicosomatico nella vita di tutti i giorni.