Michele Riggi: “In Campania servono politiche vere per chi fa musica”

«La musica è una delle anime più autentiche della Campania, ma chi la fa per mestiere oggi è lasciato solo. È tempo che la Regione riconosca la musica come settore produttivo, non come svago.»

Così Michele Riggi, candidato al Consiglio Regionale nel collegio di Napoli per Fratelli d’Italia, presenta la sua proposta a sostegno dei professionisti della musica e dello spettacolo.



Riggi propone di istituire un Tavolo Regionale per la Musica e lo Spettacolo, un organismo permanente di confronto tra istituzioni, Conservatori, operatori del settore e imprese tecniche, per affrontare in modo concreto i problemi del comparto: burocrazia, tutele contrattuali, incentivi e formazione.



Al centro del programma anche un Fondo Regionale per la Filiera Musicale, destinato a finanziare la produzione indipendente, la formazione professionale e l’acquisto di strumenti e attrezzature.

Previsti inoltre voucher formativi e borse di studio per i giovani musicisti e una piattaforma digitale unica dove raccogliere bandi, opportunità e progetti.



«Chi vive di musica non chiede favori, ma regole chiare, sostegno e dignità professionale.

La Regione deve diventare un alleato dei musicisti, non un ostacolo. È una battaglia di cultura, lavoro e identità campana» – conclude Riggi.