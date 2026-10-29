Horror World in Edenlandia: tutto gratis con sfilate e spettacoli per l’ultimo weekend da brividi

Horror World è arrivato al gran finale. Fino al 2 novembre, Edenlandia si trasforma ancora una volta in un mondo da brividi, con un ricco programma di spettacoli, personaggi horror tra i viali e le attrazioni per celebrare la conclusione di Horror World, che dal 9 ottobre ha visto oltre 35mila presenze affollare il parco di Fuorigrotta, sempre più il luogo del divertimento e degli eventi.

FINO AL 2 NOVEMBRE IL CIRCO NELL’ EX CINODROMO

Nella ritrovata area dell’ex Cinodromo fino al 2 novembre alle ore 17:30 va in scena il Circo dei Piccoli Brividi, uno spettacolo per bambini dedicato a tutta la famiglia, tra divertimento, magia e atmosfere di Halloween. Alle ore 21:30 è invece il turno dell’Horror World Circus show, lo spettacolo horror riservato a un pubblico dai 16 anni in su, pensato per chi ama le emozioni forti e le atmosfere più terrificanti.

SABATO 31 OTTOBRE E DOMENICA 1 NOVEMBRE – LE PAUROSE NOTTI DI HALLOWEEN

Le giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre saranno ricche di appuntamenti, con attività giocose dedicate ai bambini durante il giorno e spettacoli horror serali per gli amanti del brivido.

SUPER SFILATA HALLOWEEN – VINCE IL COSTUME PIÙ BELLO

Dalle ore 11 alle 13, Edenlandia ospiterà la grande Sfilata Halloween dedicata gratuitamente ai bambini. Piccoli mostri, streghette, vampiri e fantasmini potranno sfoggiare i loro costumi più originali e spaventosi, sfilando davanti al pubblico per contendersi i fantastici premi in palio. La partecipazione alla sfilata è gratuita, con registrazione online obbligatoria.

MONDO DI AURORA

Alle ore 13, il divertimento prosegue al Palco Centrale con Mondo di Aurora, un altro appuntamento gratuito de dicato ai più piccoli per ballare, cantare e divertirsi insieme ad Aurora.

L’INVASIONE DEI PERSONAGGI HORROR

Dalle ore 18 alle 01:00, i mostruosi personaggi di Horror World invaderanno i viali e le attrazioni di Edenlandia: da Babadook al clown IT, dal Conte Dracula alla bambola Annabelle e Joker, da Biancaneve versione horror alla sposa cadavere, dal medico della peste al feroce vampiro tratto dal film Sinners e tanti altri personaggi del mistero.

HORROR WORLD CIRCUS (16+)

Per celebrare la notte più spaventosa dell’anno, l’Horror World Circus proporrà ben tre spettacoli, in programma alle ore 20:00, 21:30 e 22:45, per un Halloween ricco di adrenalina e suspense. Si replica anche il giorno dopo per il saluto finale alle 21:30 e 22:45.

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE – IL GRAN FINALE DI HORROR WORLD

Lunedì 2 novembre sarà l’ultima giornata di Horror World 2026. Alle ore 11 e alle 13 ci sarà ancora la super sfilata per i bambini con i costumi più paurosi e dalle ore 20:00 alle 00:00, i personaggi mostruosi di Horror World torneranno per un’ultima, terrificante invasione dei viali e delle attrazioni di Edenlandia, regalando ai visitatori un gran finale da brividi.

X-TREME: LA NUOVA ATTRAZIONE DA BRIVIDI

Tra le esperienze da non perdere fino al 2 novembre anche X-TREME, la nuova attrazione horror immersiva di Edenlandia. Un percorso ad alta tensione, ricco di suspense e colpi di scena, pensato per chi ama le emozioni forti e desidera mettere alla prova il proprio coraggio.

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