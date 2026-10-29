GIULIA GUERRERA, DAL SANNIO ALLA GIURIA INTERNAZIONALE DEL MASSAGGIO

Dal lavoro sul territorio alla scena internazionale, con un ruolo sempre più importante nella crescita e nella valorizzazione del settore del massaggio e della terapia manuale. È il percorso di Giulia Guerrera, professionista sannita e titolare del centro estetico Manipura di Pontelandolfo, che quest’anno ha vissuto una nuova e significativa esperienza professionale: per la prima volta è stata chiamata a far parte della giuria del Campionato del Mondo di Massaggio.

Un incarico che rappresenta un ulteriore riconoscimento per una professionista che negli ultimi anni ha costruito il proprio percorso attraverso formazione, esperienza sul campo e aggiornamento continuo. Guerrera ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente della Federazione del Mondo di Massaggio per la regione Campania, contribuendo alle attività di promozione e diffusione della cultura del massaggio professionale e del benessere.

La sua esperienza nel mondo delle competizioni internazionali non è però iniziata con il ruolo di giudice. Nel 2025 Giulia Guerrera aveva già portato il nome di Pontelandolfo e del Sannio al Campionato Ufficiale di Croazia del Massaggio e Terapia Manuale, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria “Wellness Aesthetics” e il Wellness Special Award come “Best Innovation in Massage”.

Un risultato che si inserisce in un percorso professionale iniziato con la formazione presso il Centro Elite, proseguito con la qualifica di massaggiatrice e con l’esperienza maturata presso Aquapetra Resort & Spa di Telese Terme. Successivamente Guerrera ha conseguito un Master in Spa & Beauty Management presso Lifexcellence, ampliando ulteriormente le proprie competenze nel settore.

A febbraio 2025 ha inoltre trasformato il proprio percorso professionale in un progetto imprenditoriale con l’apertura di Manipura, centro estetico situato in piazza Roma 18 a Pontelandolfo, nato con l’obiettivo di mettere insieme competenza tecnica, attenzione alla persona e innovazione nel mondo del benessere.

«Essere stata scelta per la prima volta come giudice del Campionato del Mondo di Massaggio è stata per me un’emozione e, allo stesso tempo, una grande responsabilità. Giudicare il lavoro di altri professionisti significa mettere a disposizione la propria esperienza, ma anche continuare a imparare. Il mondo del massaggio è in continua evoluzione e credo che confronto, formazione e ricerca siano fondamentali per far crescere il nostro settore».

Il nuovo incarico arriva dunque come una tappa importante di un percorso che parte da Pontelandolfo e guarda oltre i confini nazionali. Una storia professionale che dimostra come anche dai piccoli centri del Sannio possano nascere competenze e professionalità capaci di confrontarsi con realtà internazionali.

«Il mio obiettivo – conclude Guerrera – è continuare a crescere professionalmente e contribuire, attraverso il mio lavoro e il mio ruolo nella Federazione, a dare sempre maggiore valore alla figura del massaggiatore e alla qualità della formazione. Essere partita da Pontelandolfo e ritrovarmi oggi a giudicare una competizione internazionale è qualcosa che mi rende particolarmente orgogliosa. È anche un modo per dimostrare che non è necessario partire dalle grandi città per costruire un percorso importante».

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