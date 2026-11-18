Tre appuntamenti culturali, a cura della Fondazione La Rocca, pensati per accompagnare il pubblico tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, offrendo eventi artistici nel Salone dei Medaglioni della Curia Vescovile di Nola, con inizio alle 18.30, ingresso libero e gratuito.

Il ciclo di eventi si apre martedì 25 novembre con il recital della pianista giapponese Moe Kasai talento assoluto, vincitrice di diversi premi nel mondo. L’artista proporrà al pubblico un itinerario musicale di grande fascino e impegno virtuosistico, costruito attraverso pagine fondamentali del repertorio pianistico: si aprirà con il classicismo della Sonata in mi minore di Joseph Haydn, e si spazierà dal lirismo e dall’impeto di Sergej Rachmaninov (Lilacs op. 21 n. 5 ed Études-Tableaux op. 39 n. 1) alla monumentalità della Ciaccona in re minore nella celebre trascrizione di Bach-Busoni, per culminare nell’intensità romantica della celebre Fantasie op. 17 di Robert Schumann.

Giovedì 27 novembre ore 18.30 la musica lascerà spazio alla parola con “Il canto segreto dell’anima”, un viaggio poetico e teatrale attraverso i versi di Aristide La Rocca. A dare voce alle liriche saranno i Miro Performers Susanna Puopolo e Michele Maffei, protagonisti di una serata dedicata all’introspezione e alla bellezza della poesia contemporanea. La loro ricerca si concentra sul ritmo del verso, sull’uso espressivo della voce e sulla presenza scenica essenziale, capace di mettere al centro il testo e il rapporto intimo con lo spettatore. L’idea dello spettacolo nasce dalla lettura di hdiciassette dei Cento Frammenti, il poema di Aristide La Rocca, e dalla volontà di costruire un percorso teatrale unitario attraverso le diverse esperienze dell’amore. La parola poetica diventa azione, dialogo, attesa e relazione fra presenze sceniche: ogni testo introduce una situazione umana riconoscibile, conservando la propria complessità e autonomia. La struttura segue tre nuclei: il corpo e il desiderio; il sentimento clandestino e il giudizio sociale; il tempo, la perdita e la responsabilità affettiva. Il loro susseguirsi conduce dall’incontro con l’altro alla difficoltà di vivere il legame, fino alla domanda su che cosa significhi rimanere accanto a qualcuno quando la vita impone una prova. Non si racconta necessariamente la storia di una sola coppia: voci e situazioni differenti compongono un’esperienza condivisa

La rassegna si concluderà martedì 2 dicembre all’insegna della grande musica da camera con un dialogo d’eccezione tra violoncello e pianoforte. Sul palco si incontreranno due interpreti di assoluto rilievo del panorama musicale: il violoncellista Andrea Noferini e il pianista Francesco Nicolosi, pronti a regalare al pubblico un concerto caratterizzato da profonda intesa artistica, eleganza espressiva e ricercatezza timbrica. Il programma spazierà dalla celebre Sonata detta “L’Arpeggione” di Franz Schubert, passando dalle visioni del Fantasiestücke op.73 di Schumann, concludendo con una gemma rara quale la Sonata di Francesco Cilea per pianoforte e violoncello.

La serata, che conclude la Stagione concertistica della Fondazione Aristide La Rocca in cooperazione con il Mozarteum di Salisburgo e con la consulenza dell’Associazione Aldo Ciccolini, vedrà la consegna del Premio Aristide La Rocca, conferito per il 2026 al maestro Francesco Nicolosi

Tre serate diverse ma unite dal filo rosso della qualità e della passione per l’arte, rivolte agli appassionati di musica classica, poesia e spettacolo dal vivo.

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