«Investire nella ricerca significa illuminare la notte»: la testimonianza di Davide Laezza a UnoMattina

Il giovane di Forio d’Ischia racconta su Rai 1 la sua esperienza con un tumore raro e lancia un appello sulla prevenzione, sul sostegno alla ricerca e sulla valorizzazione del lavoro dei ricercatori.

Tutto è cominciato con una piccola pallina a un dito del piede, durante una giornata in spiaggia con gli amici. Un fastidio apparentemente banale, dietro il quale si nascondeva una diagnosi destinata a cambiargli la vita: sarcoma di Ewing, un tumore maligno raro e aggressivo che colpisce soprattutto bambini, adolescenti e giovani adulti.

A raccontare la sua storia negli studi Rai di UnoMattina è stato Davide Laezza, 26 anni, originario di Forio d’Ischia, oggi assessore alla Cultura del Comune isolano, intervenuto non nella sua veste istituzionale, ma per condividere un’esperienza personale e lanciare un messaggio di sensibilizzazione sulla salute e sull’importanza della ricerca.

Era il 2017 quando Davide, allora studente liceale, notò quella piccola formazione al terzo dito del piede destro. Non provocava particolari disturbi, ma tendeva a ingrandirsi. Gli accertamenti portarono alla diagnosi e all’inizio di un percorso di cura presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove fu preso in carico dall’équipe del professor Franco Locatelli.

«Già mi sento fortunatissimo di poter raccontare il mio futuro, ma anche di poter ricordare il passato, come testimonianza per chi ci ascolta», ha raccontato Davide, visibilmente emozionato.

La sua storia diventa un invito, soprattutto per i più giovani, a non ignorare i segnali del proprio corpo e a rivolgersi tempestivamente ai medici quando qualcosa non va. Un messaggio che si intreccia con il valore della ricerca scientifica, protagonista della trasmissione anche attraverso l’intervento della dottoressa Russo, oncologa pediatra del Bambino Gesù, che ha illustrato i progressi compiuti nel trattamento del sarcoma di Ewing e le sfide ancora aperte.

Durante l’intervista Davide ha ricordato anche l’importanza del sostegno umano ricevuto e la scelta di continuare a coltivare le proprie passioni, dal teatro all’impegno sociale, persino durante la malattia.

Oggi è laureato in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, prosegue gli studi e guarda al futuro con nuovi progetti e speranze.

«Dietro ogni ricercatore c’è un giovanissimo. Bisogna investire nella ricerca e nei ricercatori. Investire nella ricerca vuol dire illuminare la notte».

Un appello che richiama anche la necessità di tutelare e valorizzare concretamente il lavoro dei ricercatori, garantendo condizioni professionali dignitose, stabilità e una giusta retribuzione. Perché sostenere la ricerca non significa soltanto finanziare studi e nuove terapie, ma anche riconoscere il valore delle persone che, con competenza, dedizione e sacrificio, contribuiscono ogni giorno al progresso della medicina.

Da Ischia agli studi di Rai 1, la storia di Davide Laezza ricorda che non bisogna sottovalutare i segnali del proprio corpo e che investire nella ricerca e tutelare chi vi dedica la propria vita significa investire concretamente nel futuro e nella speranza di tanti ragazzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…