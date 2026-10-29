J. Neve Harrington a Napoli con Screensaver Series: la danza come architettura sensoriale | Domenica 1 novembre | SpazioKörper

La programmazione del Centro Körper prosegue nel segno delle collaborazioni internazionali e dello sconfinamento tra la danza e i diversi linguaggi dell’arte contemporanea: domenica primo novembre, alle ore 18 e 19.30 presso SpazioKörper (via Vannella Gaetani 27), va in scena in prima regionale Screensaver Series, dell’eclettica artista britannica J. Neve Harrington. Opera caleidoscopica, composta da danza e suoni ispirati agli screensaver dei primi computer, la performance mette in scena il movimento perpetuo di cinque danzatori, tra mondo naturale, cura e metamorfosi.

Concepita come una “architettura sensoriale e meditativa”, frutto di uno studio sui processi neurodivergenti di elaborazione delle informazioni, Screensaver Series è un display scenico vagamente ipnotico, dolcemente nostalgico delle tecnologie con cui abbiamo convissuto tra gli anni Ottanta e Novanta. In questa chiave si inserisce anche la partitura d’accompagnamento firmata dal musicista, artista e ricercatore scientifico Jamie Forth, tra live coding e musica elettronica. Il risultato è uno scenario visivo e sonoro fatto di movimenti, simmetrie e profondità, che offre al pubblico – libero di spostarsi durante lo spettacolo – la possibilità di essere esplorato da diversi punti di osservazione e ascolto. Per il magazine culturale britannico “Voice”, che lo ha premiato con cinque stelle, Screensaver Series è «meravigliosamente ultraterreno e allo stesso tempo quotidiano, piacevole per il talento che traspare dalla sua creazione e dalla sua interpretazione, e per lo stupore che si prova nel dimenticare che si tratti di una performance».

Artista visiva e coreografa, J. Neve Harrington ha lavorato in diversi musei europei. Tra le sue ultime produzioni, SOME TIMES, storage for future sunsets (Scottish Dance Theatre), UNFRIENDING (The Place), never closer to midnight. Scrittura, disegno, video, danza, installazione, design del costume e dello spazio sono le sue forme espressive, spesso portate in gallerie d’arte contemporanea e luoghi non prettamente teatrali, con attenzione ai temi dell’accesso, del gioco e, appunto, della neurodivergenza.

Crediti

Screensaver Series

di J. Neve Harrington

Artista principale / ideazione J. Neve Harrington

Artista del suono Jamie Forth

Performer Iris Yi Po Chan, Stephanie McMann, Elisa Vassena, Louise Tanoto, Vanessa Abreu, Stella Papi, Bonni Bogya

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