Judo Benevento, bronzo europeo per Emilia Diario

Articolo di Martina Farina

Talento, Esperienza e Determinazione: la Maestra Emilia Diario conquista il bronzo ai Campionati Europei di Judo e regala una grande soddisfazione alla Judo Benevento. Dal 22 al 25 ottobre, a Portimão in Portogallo, la judoka sannita si è misurata con alcune delle migliori atlete del panorama europeo nella categoria fino a 48 kg, affrontando una gara ricca di sfide e momenti decisivi.

Un percorso tutt’altro che in discesa, segnato da incontri intensi e avversarie di grande spessore. Diario, infatti, si è confrontata con atlete provenienti da Francia e Romania, già protagoniste sulla scena internazionale e reduci da importanti risultati ai Campionati Mondiali del mese precedente. Sfide impegnative, nelle quali tecnica, lucidità e tenuta mentale hanno fatto la differenza.

Il bronzo di Portimão premia il lavoro e i sacrifici di Emilia Diario, ma racconta anche il percorso di una società che continua a investire nella preparazione e nella crescita sportiva. Un risultato che riempie d’orgoglio la Judo Benevento e valorizza il movimento sannita, confermando la capacità del territorio di esprimere competenze e protagonisti anche nelle competizioni internazionali.

Dunque, per la Maestra Emilia Diario, la medaglia europea rappresenta un traguardo di prestigio e una nuova conferma del valore del proprio percorso sportivo. Per la Judo Benevento, è invece una vittoria da condividere con tutta la comunità: il segno concreto che impegno, passione e preparazione possono tradursi in risultati capaci di andare ben oltre i confini nazionali.

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