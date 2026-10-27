Presentato a Napoli il Forum Internazionale “Il Metodo Mattei 2026”: a Roma il 12 e 13 novembre l’incontro tra Italia, Paesi Africani e Investitori

NAPOLI, 26 Ottobre 2026 – Si è tenuta questa mattina alle ore 11:00, nella cornice del Gran Caffè Gambrinus in Piazza Trieste e Trento a Napoli, la conferenza stampa di presentazione del Forum Internazionale “Il Metodo Mattei 2026”.

Si svolgerà a Roma, presso il Grand Hotel Plaza (via del Corso 126), il 12 e 13 novembre 2026, il Forum Internazionale “Il Metodo Mattei 2026”, promosso dalla Fondazione SED Enrico Mattei. Due giornate dedicate a una domanda: come rendere ancora attuale la visione di Enrico Mattei, fondata sul rispetto reciproco, sulla complementarità delle competenze e sulla creazione di valore condiviso, per costruire nuovi partenariati strategici con l’Africa. Un approccio che punta a valorizzare le risorse nei territori, generando opportunità produttive, lavoro e dignità, attraverso investimenti e relazioni equilibrate e durature.La conferenza stampa di Napoli è stata moderata da Alfredo Mariani (freelance international) e ha visto gli interventi al tavolo di Aroldo Curzi Mattei, Presidente della Fondazione SED Enrico Mattei, e dell’imprenditore Giuseppe Barretta, Membro Relazioni Internazionali Settore Energia della Fondazione e Referente per il Sud Italia.

Il Metodo Mattei: cooperazione paritaria e valore condiviso

Il Forum si fonda sulla visione storica ed economica dell’Ing. Enrico Mattei, riattualizzata come modello di partenariato paritario e non predatorio.

Il “Metodo Mattei” rifiuta la logica assistenzialista a favore di una cooperazione orizzontale, basata sul rispetto reciproco, sulla complementarità delle competenze e sulla creazione di valore direttamente nei territori africani.

Approfondendo gli elementi distintivi dell’azione della Fondazione, il Presidente Aroldo Curzi Mattei ha evidenziato in cosa si differenzia l’ente e su cosa punta concretamente:

“La nostra Fondazione si differenzia nettamente da un approccio puramente teorico o assistenziale perché sceglie di essere un’istituzione strategica e orientata ai progetti concreti. L’insegnamento di Enrico Mattei ci invita a creare valore, non a sottrarlo: costruire opportunità rispettando la dignità delle persone e dei territori. Puntiamo su realismo, competenza e partenariati tra economie complementari per tradurre la visione geopolitica in investimenti bancabili e relazioni di lungo periodo.” — Aroldo Curzi Mattei, Presidente della Fondazione SED Enrico Mattei.

Napoli e il Mediterraneo: il ruolo strategico dei territori

Nel corso del suo intervento, Giuseppe Barretta, referente per Napoli della Fondazione, ha sottolineato l’importanza del capoluogo campano come snodo cruciale per il dialogo euromediterraneo e il partenariato con l’Africa:

“Napoli torna a essere il naturale porto di apertura per il Mediterraneo, candidandosi a diventare un nuovo e centrale punto di interesse e di snodo per le strategie di cooperazione economica e industriale previste dal progetto. Dal nostro territorio parte una spinta concreta per connettere le imprese locali alle grandi opportunità di sviluppo condiviso con il continente africano.” — Giuseppe Barretta, referente per Napoli della Fondazione SED Enrico Mattei.

La Fondazione SED Enrico Mattei

La Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei (Fondazione SED Enrico Mattei), con sede a Matelica (MC), è un’istituzione strategica e orientata ai progetti che unisce istituzioni pubbliche, mondo imprenditoriale, accademia e sistemi produttivi. L’attività della Fondazione è focalizzata sul continente africano per sostenere programmi integrati e sostenibili nell’ambito della sicurezza alimentare, dell’energia, delle infrastrutture fisiche e digitali e della tutela della salute.Il Programma del Forum a Roma (12-13 Novembre 2026)

* Giovedì 12 Novembre (Il Metodo e i Settori Strategici): Aperto dai saluti istituzionali, il programma vedrà sei sessioni di lavoro dedicate ad agricoltura, industria, energia, infrastrutture e logistica, salute e sicurezza (fisica e cibernetica). Interverranno rappresentanti istituzionali e d’impresa da Paesi quali Algeria, Messico, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Somalia, Sengal, Gabon, Guinea Equitoriale, Uganda, Camerun, Germania, Argentina, Botswana ed Egitto.

* Enrico Mattei Awards (12 Novembre, Sera): Durante la cena di gala ad invito si svolgerà la prima edizione degli Enrico Mattei Awards, riconoscimento destinato a personalità ed enti che si sono distinti per visione, performance, impatto sociale e sostenibilità.

* Venerdì 13 Novembre (Paesi e Progetti): Giornata incentrata sui Focus Paese (Somalia, Uganda, Algeria, Camerun, Botswana, Egitto, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo) e sul Tavolo degli Investimenti, focalizzato sui criteri di bancabilità dei progetti e sulle sinergie tra finanza climatica e sviluppo locale.