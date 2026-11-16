By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
Sabato 21 e domenica 22 novembre torna Ludus Vomero, giunto alla sua terza edizione. L’evento, organizzato dall’associazione La Tana dei Goblin Napoli, in collaborazione con la V Municipalità Vomero-Arenella ed il patrocinio del Comune di Napoli nella figura della Consigliera Margherita Siniscalchi, si svolgerà presso la Casa della Socialità, in Via Verrotti 5, nel territorio Vomero-Arenella.
La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il gioco il gioco da tavolo, quale forma di gioco intelligente, veicolo di promozione della socializzazione, dell’incontro tra generazioni e del divertimento condiviso.
Ludus Vomero si rivolge a tutti: appassionati, giocatori occasionali, famiglie con bambini e semplici curiosi che desiderano scoprire un universo ludico sempre più ricco e coinvolgente.
Entrambe le giornate prenderanno il via alle 10:00, con l’attività Io Gioco in Famiglia, dedicata ai genitori e ai figli a partire dai cinque anni, i quali condivideranno il tavolo e l’esperienza di gioco per favorire l’incontro generazionale.
Sempre entrambi in entrambi i giorni dalle 13:30 alle 21:00 sarà attiva l’area di prestito e gioco libero, dove i partecipanti potranno scegliere tra numerosi giochi da tavolo e condividere una partita con amici, familiari o altri visitatori. I volontari della Tana dei Goblin di Napoli li guideranno nella spiegazione delle regole e nella fruizione dell’esperienza di gioco.
Non mancheranno le dimostrazioni guidate, durante le quali dimostratori esperti spiegheranno le regole dei giochi e accompagneranno i partecipanti durante le partite.
Sabato 21 novembre sono previste le demo di HeroQuest, Gunsen – Battaglia per Toshi Ranbo, Unmatched Adventures: Teenage Mutant Ninja Turtles ed Entropy.
Domenica 22 novembre, dalle 16:00 alle 20:00, spazio invece al torneo di Ticket to Ride, uno dei giochi da tavolo moderni più conosciuti e apprezzati.
Tra le novità dell’evento, la possibilità di organizzare la propria partecipazione attraverso SAGA, l’app dedicata agli appassionati di giochi da tavolo.
Scaricando gratuitamente l’applicazione da App Store o Google Play, i visitatori potranno individuare l’evento Ludus Vomero, segnalare la propria presenza, accedere alla sezione Sessioni e prenotare direttamente un posto al tavolo per le dimostrazioni.
L’app consente inoltre di consultare i regolamenti dei giochi e le SAGA Rules, versioni riorganizzate e semplificate dei regolamenti, pensate per facilitare l’apprendimento e rendere più immediata la preparazione alla partita.
Ludus Vomero vuole essere soprattutto un momento di aggregazione, nel quale il gioco diventa uno strumento per conoscersi, condividere esperienze e trascorrere del tempo di qualità.
Grazie alla collaborazione con la V Municipalità Vomero-Arenella e il Comune di Napoli e in particolare con la Consigliera di Municipalità Margherita Siniscalchi, Presidente della Commissione Scuola, la Casa della Socialità ospiterà un fine settimana dedicato alla cultura ludica, alla partecipazione e alla valorizzazione degli spazi di incontro del territorio.
Quando: sabato 21 e domenica 22 novembre 2026
Dove: Casa della Socialità – Via Verrotti 5, Napoli, zona Vomero-Arenella
Orari: dalle 10:00 alle 21:00, con attività secondo programma
Ingresso: Gratuito
Organizzazione: La Tana dei Goblin Napoli
In collaborazione con: V Municipalità Vomero-Arenella e Comune di Napoli
Prenotazione demo: tramite l’app SAGA, disponibile su App Store e Google Play.
Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire i canali social instagram e facebook della Tana dei Goblin Napoli.
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