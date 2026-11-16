Sabato 21 e domenica 22 novembre torna Ludus Vomero, giunto alla sua terza edizione. L’evento, organizzato dall’associazione La Tana dei Goblin Napoli, in collaborazione con la V Municipalità Vomero-Arenella ed il patrocinio del Comune di Napoli nella figura della Consigliera Margherita Siniscalchi, si svolgerà presso la Casa della Socialità, in Via Verrotti 5, nel territorio Vomero-Arenella.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere il gioco il gioco da tavolo, quale forma di gioco intelligente, veicolo di promozione della socializzazione, dell’incontro tra generazioni e del divertimento condiviso.

Ludus Vomero si rivolge a tutti: appassionati, giocatori occasionali, famiglie con bambini e semplici curiosi che desiderano scoprire un universo ludico sempre più ricco e coinvolgente.

Un programma per tutte le età

Entrambe le giornate prenderanno il via alle 10:00, con l’attività Io Gioco in Famiglia, dedicata ai genitori e ai figli a partire dai cinque anni, i quali condivideranno il tavolo e l’esperienza di gioco per favorire l’incontro generazionale.

Sempre entrambi in entrambi i giorni dalle 13:30 alle 21:00 sarà attiva l’area di prestito e gioco libero, dove i partecipanti potranno scegliere tra numerosi giochi da tavolo e condividere una partita con amici, familiari o altri visitatori. I volontari della Tana dei Goblin di Napoli li guideranno nella spiegazione delle regole e nella fruizione dell’esperienza di gioco.

Non mancheranno le dimostrazioni guidate, durante le quali dimostratori esperti spiegheranno le regole dei giochi e accompagneranno i partecipanti durante le partite.

Sabato 21 novembre sono previste le demo di HeroQuest, Gunsen – Battaglia per Toshi Ranbo, Unmatched Adventures: Teenage Mutant Ninja Turtles ed Entropy.

Domenica 22 novembre, dalle 16:00 alle 20:00, spazio invece al torneo di Ticket to Ride, uno dei giochi da tavolo moderni più conosciuti e apprezzati.

La tecnologia incontra il gioco da tavolo con SAGA

Tra le novità dell’evento, la possibilità di organizzare la propria partecipazione attraverso SAGA, l’app dedicata agli appassionati di giochi da tavolo.

Scaricando gratuitamente l’applicazione da App Store o Google Play, i visitatori potranno individuare l’evento Ludus Vomero, segnalare la propria presenza, accedere alla sezione Sessioni e prenotare direttamente un posto al tavolo per le dimostrazioni.

L’app consente inoltre di consultare i regolamenti dei giochi e le SAGA Rules, versioni riorganizzate e semplificate dei regolamenti, pensate per facilitare l’apprendimento e rendere più immediata la preparazione alla partita.

Il gioco come occasione di incontro

Ludus Vomero vuole essere soprattutto un momento di aggregazione, nel quale il gioco diventa uno strumento per conoscersi, condividere esperienze e trascorrere del tempo di qualità.

Grazie alla collaborazione con la V Municipalità Vomero-Arenella e il Comune di Napoli e in particolare con la Consigliera di Municipalità Margherita Siniscalchi, Presidente della Commissione Scuola, la Casa della Socialità ospiterà un fine settimana dedicato alla cultura ludica, alla partecipazione e alla valorizzazione degli spazi di incontro del territorio.

Informazioni sull’evento

Quando: sabato 21 e domenica 22 novembre 2026

Dove: Casa della Socialità – Via Verrotti 5, Napoli, zona Vomero-Arenella

Orari: dalle 10:00 alle 21:00, con attività secondo programma

Ingresso: Gratuito

Organizzazione: La Tana dei Goblin Napoli

In collaborazione con: V Municipalità Vomero-Arenella e Comune di Napoli

Prenotazione demo: tramite l’app SAGA, disponibile su App Store e Google Play.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile seguire i canali social instagram e facebook della Tana dei Goblin Napoli.

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