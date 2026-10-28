OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI NEL SETTORE FERROVIARIO E MOBILITÀ DEL FUTURO

Dalla formazione all’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso un dialogo diretto tra scuola, università e impresa. È questo il filo conduttore dell’iniziativa «Le opportunità professionali nel settore ferroviario – Scuola, Università, Impresa», in programma venerdì 30 ottobre 2026, dalle 9:30 alle 13:15, presso l’Aula delle Lauree «Vito Cardone», nell’edificio E1 del Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno.

L’evento, promosso congiuntamente dal Dipartimento di Ingegneria Industriale (DIIN) dell’Università di Salerno e da T&T – Technology & Transportation, nasce con l’obiettivo di avvicinare il mondo della formazione alle esigenze di un comparto strategico per lo sviluppo economico e la mobilità del futuro.

Il settore ferroviario rappresenta un ambito professionale articolato, nel quale convergono competenze ingegneristiche, tecnologiche, gestionali e specialistiche. Dalla progettazione alla manutenzione, dalla gestione dei sistemi di trasporto all’innovazione dei processi industriali, la filiera offre prospettive professionali che richiedono una preparazione sempre più qualificata e aggiornata.

In questo scenario, il rapporto tra università e imprese assume un ruolo fondamentale nel favorire la conoscenza delle professioni, comprendere le competenze richieste dal mercato e costruire percorsi capaci di accompagnare studentesse e studenti verso concrete opportunità di inserimento lavorativo. L’incontro intende creare uno spazio di confronto tra chi forma le nuove generazioni e chi opera quotidianamente nel settore, valorizzando anche le esperienze di collaborazione tra università e aziende attraverso tirocini, tesi e progetti di ricerca.

«Il collegamento tra formazione e mondo del lavoro è fondamentale per consentire ai giovani di compiere scelte consapevoli e costruire il proprio percorso professionale. Il settore ferroviario, con la sua evoluzione tecnologica e la crescente integrazione tra competenze diverse, offre opportunità che meritano di essere conosciute più da vicino. Mettere in dialogo scuola, università e imprese significa creare le condizioni per avvicinare i percorsi formativi alle esigenze reali del sistema produttivo, valorizzando il talento dei giovani e favorendo la diffusione delle competenze necessarie per affrontare le sfide della mobilità del futuro», dichiara il professor Massimo De Santo del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno.

L’iniziativa si rivolge agli studenti degli istituti superiori, agli iscritti ai corsi di laurea triennale e magistrale del DIIN, ai dottorandi, ai giovani ricercatori, ai docenti e ai referenti per l’orientamento. La partecipazione di aziende attive nel comparto ferroviario e tecnologico consentirà di conoscere più da vicino i profili professionali, le competenze specialistiche e i possibili percorsi di carriera.

Tra le realtà partecipanti figurano ANM, RFI, Italcertifer, Hitachi, EAV, Engineering, Intecs, Gecopra, TecnoFer, NETCOM, DITECFER e lo studio di ingegneria dell’ingegner Pasquale Del Sorbo.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 9:30 con l’introduzione e i saluti istituzionali di Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno; Consolatina Liguori, Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Industriale; Mario Casillo, Assessore regionale ai Trasporti; e Gennaro Gegnacorsi, rappresentante di T&T.

Alle ore 10:00 si entrerà nel vivo dell’incontro con la tavola rotonda dal titolo «Scuola, Università e Impresa: costruire insieme le competenze per la mobilità del futuro», dedicata al dialogo tra mondo industriale, università e scuola sui percorsi formativi, sulle professionalità emergenti e sulle competenze richieste dal settore ferroviario e dei trasporti. Al confronto prenderanno parte Pietro Diamantini di EAV, Francesco Favo di ANM, i professori Vincenzo Galdi e Alessandro Ruggiero del DIIN, Nello Stanzione dell’IIS Pacinotti e Carmine Zappacosta di Italcertifer. A moderare la tavola rotonda sarà il professor Massimo De Santo del DIIN.

Dopo una breve pausa, dalle ore 11:15 alle 13:15, la giornata proseguirà con la sessione «Aziende e laboratori: esperienze, competenze, professioni», che offrirà ai partecipanti la possibilità di visitare gli stand delle imprese presenti e i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Industriale coinvolti in attività di tirocinio, tesi e progetti di collaborazione tra università e imprese nel settore ferroviario. Studenti, laureandi, dottorandi e giovani ricercatori potranno confrontarsi direttamente con professionisti, docenti e rappresentanti delle aziende, approfondendo le opportunità di formazione, specializzazione e inserimento lavorativo. La conclusione dell’evento è prevista alle ore 13:15.

L’appuntamento si propone così di rafforzare il dialogo tra sistema educativo, ricerca universitaria e tessuto produttivo, contribuendo a rendere più accessibili ai giovani le opportunità professionali di una filiera centrale per l’innovazione tecnologica e lo sviluppo dei trasporti.

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