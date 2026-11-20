una scena di “Nella Cenere (Cendrillon)” di Giovanna Facciolo,

Un mare di scarpe invade il palcoscenico per raccontare il riscatto dalla prevaricazione e il diritto di sognare. Sabato 21 e domenica 22 novembre (alle ore 11), in occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia, il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli ospita “Nella cenere (Cendrillon)”, spettacolo scritto e diretto da Giovanna Facciolo per I Teatrini.

«In questo momento complesso – sottolinea Maria Caputo, Consigliera delegata MdO –abbiamo il dovere di offrire alle nuove generazioni gli strumenti per guardare al futuro con fiducia, senza rinunciare ai propri sogni. La Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia ci ricorda la responsabilità di costruire una società più giusta e inclusiva, un percorso in cui cultura e teatro sono fondamentali per comprendere gli altri e superare le distanze. Per questo siamo orgogliosi del Teatro dei Piccoli, che offre a bambini e famiglie preziose occasioni di crescita: investire nella cultura per l’infanzia significa investire nel futuro della nostra città».

Liberamente ispirata alla fiaba più diffusa al mondo — dalle radici orientali fino alla celebre versione di Charles Perrault — la pièce vede in scena Adele Amato de Serpis, Valentina Carbonara e Cristina Messere. La scenografia ideata da Roberto Crea trasforma l’iconica scarpetta in mare di scarpe creando un universo visivo che ne moltiplica la presenza disseminando calzature ovunque: a terra, sospese, impigliate in grandi ragnatele, oggetti da riordinare, lucidare, nascondere o inseguire per tessere magicamente l’abito del ballo. A completare l’allestimento contribuiscono i costumi di Elena Cavaliere e Stefania Virguti, il disegno luci di Paco Summonte, il suono di Diego Franzese.

“La nostra Cenerentola – spiega Giovanna Facciolo – vive nella polvere, dorme arrotolata nel pentolone del focolare e sogna. Sogna di andare al ballo, di fuggire da un inferno in cui ha perso tutto: la madre, l’affetto del padre, la spensieratezza e l’agio di un tempo, persino il proprio nome”. La pièce racconta il desiderio di riscatto di una ragazza stremata dalle angherie subite, soprattutto per mano delle due terribili sorellastre. “Sono proprio loro – prosegue la regista – a piegarla a ogni capriccio, approfittando della sua fragilità secondo le dinamiche di un bullismo senza tempo che, in ogni epoca, umilia e depreda i più deboli. Attraverso la leggerezza del teatro per l’infanzia, parliamo così ai più piccoli di dignità e di valori universali”.

‘Nella cenere (Cendrillon)’ rientra nella nuova stagione del Teatro dei Piccoli, curata da Le Nuvole – Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, d’intesa con il Comune di Napoli e la Direzione della Mostra d’Oltremare, con il contributo della Regione Campania.

Biglietti unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto. Ingresso al Teatro da Viale Usodimare (pedonale) o da Via Terracina (consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato). Info allo 08118903126 e 3270795871 (entrambi anche whatsapp) o per email a info@teatrodeipiccoli.it. Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it

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