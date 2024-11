Un convegno per presentare i risultati dello studio pionieristico condotto dagli “Stati generali del cinema accessibile” che avrà luogo il 4 dicembre a Napoli presso il Salone Francesco Coppola – sede UICI Campania (in Via San Giuseppe dei Nudi, 80) a partire dalle ore 10:30. Il progetto promosso dall’associazione Allelammie – con il contributo della Film Commission Regione Campania – intende sostenere l’accessibilità al cinema e all’audiovisivo per le persone non vedenti e ipovedenti, sia come fruitori che come professionisti del settore.

Intrapreso lo scorso giugno, l’intenso percorso di raccolta di dati e analisi degli stessi ha condotto a una ricerca approfondita sullo stato attuale dell’arte in tema di accessibilità, con focus specifici su normative nazionali, condizioni delle sale cinematografiche e dei festival, programmazione televisiva, piattaforme di streaming e filiera produttiva audiovisiva.

Un’iniziativa aperta e partecipativa che invita tutti gli attori coinvolti – dai professionisti del settore a enti e associazioni, passando per il pubblico – a contribuire attivamente al processo di definizione e implementazione delle strategie di accessibilità, anche nell’ambito del management culturale.

Il convegno finale del 4 dicembre, dunque, sarà l’occasione aperta al pubblico non solo per presentare i risultati del progetto ma anche per condividere le esperienze sul tema e porre delle basi concrete per future azioni di sensibilizzazione e promozione.

«L’obiettivo di questo evento – spiega il direttore CiAV – Cinema ad alta voce, Rocco Calandriello – è cristallizzare lo stato dell’arte riguardo all’accessibilità per le persone cieche e ipovedenti, con particolare riferimento alla fruizione del cinema e dell’audiovisivo in generale. In un momento in cui le tecnologie stanno cambiando rapidamente il panorama dell’intrattenimento, è fondamentale analizzare le normative esistenti che regolano l’accesso alle sale cinematografiche, alle piattaforme di streaming (come Netflix e altre), alla programmazione televisiva e, più in generale, alla filiera produttiva audiovisiva.

Il nostro focus non si limita soltanto a mappare i regolamenti e le leggi in materia, ma include anche una riflessione sui progressi tecnologici, le pratiche innovative e le opportunità professionali che si stanno aprendo nel settore, come il podcasting, gli audiolibri e l’audiodescrizione.

Dovrebbe essere imprescindibile, infatti, per chi si occupa di gestione culturale e cinematografica assicurarsi che, nel rispetto dei principi di inclusione e pari opportunità, le persone cieche e ipovedenti possano fruire pienamente dei contenuti culturali, cinematografici e audiovisivi.»

«Siamo felici di essere fra i sostenitori di questa iniziativa – ci tiene a precisare il direttore della Film Commission Regione Campania, Maurizio Gemma – perché riteniamo che l’inclusione rappresenti la nuova frontiera dell’innovazione, non solo innovazione tecnologica, di cui l’audiovisivo è uno degli avamposti principali, ma soprattutto innovazione nei modelli organizzativi delle iniziative di promozione culturale e dei luoghi di fruizione. Come già avvenuto per la parità di genere e la sostenibilità ambientale, l’attenzione del finanziamento pubblico al tema dell’accessibilità può dare un impulso decisivo al cambiamento.»

“Stati generali del cinema accessibile per ciechi e ipovedenti” è prodotto dall’associazione Allelammie e realizzato con il contributo di Regione Campania e Film Commission Regione Campania; in collaborazione con “Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Campania”, Anec Campania, Movie reading, Artis project, AUDEcon e CulturAbile.

Contatti:

cinemaadaltavoce@gmail.com; 3771967227



PROGRAMMA CONVEGNO

10:30 – 11:00 | Introduzione e saluti

Claudia Liguori / Film Commission Regione Campania

Rocco Calandriello / Direttore CIAV – Cinema ad alta voce

Giuseppe Ambrosino / Commissario straordinario Unione italiana ciechi e ipovedenti – Napoli

Pietro Piscitelli / Presidente Unione italiana ciechi e ipovedenti – Campania

Vincenzo Massa / Consigliere Nazionale – Unione italiana ciechi e ipovedenti

Annamaria Campanile / Anec Campania

11:00 – 12:30 | Presentazione – Studio di ricerca sull’accessibilità al cinema e agli eventi culturali

Normative, strumenti e tecnologie per l’accessibilità: un approfondimento su normative vigenti, regolamenti specifici e nuove tecnologie per favorire l’inclusione in contesti pubblici e privati

Simonetta Pizzuti / Formatrice e consulente di accessibilità culturale

Giuliano Frittelli / Consulente istituzionale per il cinema accessibile – Presidente Unione italiana ciechi e ipovedenti – Roma

Audiodescrizione e sottotitolazione cinema, TV e VOD. Il caso Movie reading, brevetto mondiale

a cura di Vera Arma / Direttrice di Artis project e Audecon/CulturAbile

12:30 – 13:00 | Tavola rotonda e confronto con esperti e pubblico