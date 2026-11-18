Rompere il silenzio, dare voce a chi subisce violenza e trasformare la sensibilizzazione in un impegno concreto. È questo l’obiettivo di “Rompiamo il silenzio – Insieme contro la violenza sulle donne”, l’iniziativa promossa congiuntamente da Carmine Aliperti, presidente di Etica per il Territorio, insieme alla Pro Loco Piazzolla, a Eduform Formazione e alla DM Art Academy.

Il progetto è stato presentato nella Sala consiliare “Aldo Masullo” del Comune di Nola. L’appuntamento è fissato per il 25 novembre, alle ore 17.30, all’Auditorium Piazzolla, in via XX Settembre 4, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al centro del progetto c’è la volontà delle quattro realtà promotrici di mettere in rete istituzioni, scuole, famiglie e associazioni. Un’iniziativa che punta a superare la dimensione simbolica della ricorrenza, creando occasioni di confronto, ascolto e partecipazione. «Non dobbiamo più stare in silenzio e dobbiamo dare voce a tutti» è il messaggio che accompagna la manifestazione.

La conferenza stampa è stata moderata da Alfredo Mariani, di Freelance Television, che ha accompagnato gli interventi dei rappresentanti istituzionali e dei protagonisti del progetto.

Nel corso della presentazione, l’assessora all’Urbanistica Antonella Iovino ha richiamato il valore della cura, che deve riguardare non soltanto le donne, ma anche i luoghi in cui vivono e il territorio che le accoglie. L’attenzione agli spazi pubblici e alla qualità della vita rappresenta una parte importante di una comunità che mette al centro il rispetto.

L’assessora alle Pari Opportunità Florinda Aliperta ha sottolineato l’importanza dello sportello antiviolenza, punto di riferimento per l’ascolto e il sostegno alle donne. Presente anche l’assessore Giuliano, con delega alla Polizia Municipale, per il contributo dell’amministrazione sul fronte della sicurezza e della prevenzione.

Un ruolo significativo è affidato anche al mondo della formazione. Letizia La Marca, presidente di Eduform, ente di formazione e realtà promotrice dell’iniziativa, ha evidenziato il valore della sensibilizzazione e dell’educazione. Le scuole e le nuove generazioni rappresentano interlocutori fondamentali per diffondere la cultura del rispetto, riconoscere i segnali della violenza e promuovere relazioni sane. La formazione può diventare uno strumento concreto di prevenzione e cambiamento.

Per la Pro Loco Piazzolla è coinvolto il presidente Luigi Sorrentino, insieme al vicepresidente Nunzio Della Marca, presidente anche della DM Art Academy. Quest’ultima curerà i momenti artistici della manifestazione, utilizzando il linguaggio dell’arte per trasmettere un messaggio di consapevolezza e partecipazione. Tra i protagonisti anche l’avvocata Mariagrazia Di Colandrea, presidente dell’associazione Le Ali della Fenice.

Il programma del 25 novembre prevede i saluti istituzionali del sindaco di Nola, Andrea Ruggiero, della deputata della Repubblica italiana Naike Gruppioni e dei consiglieri regionali della Campania Giovanni Mensorio e Lea Romano. Tra i relatori interverranno la giornalista e conduttrice televisiva Hoara Borselli, don Salvatore Luminelli, parroco, Carmine Aliperti, Letizia La Marca, Luigi Sorrentino, Mariagrazia Di Colandrea e Nunzio Della Marca.

Uno dei gesti più significativi sarà la donazione di una panchina rossa in via Costantinopoli, dove si trova la Casa comunale nella sua sede distaccata di Piazzolla. Un simbolo destinato a restare sul territorio e a ricordare quotidianamente le vittime della violenza, richiamando l’attenzione di cittadini e istituzioni.

La giornata all’Auditorium Piazzolla coinvolgerà scuole, famiglie, associazioni e rappresentanti istituzionali, con la partecipazione annunciata anche di esponenti del Governo provenienti da Roma. In programma un convegno, momenti artistici, un flash mob e spazi dedicati all’ascolto. Un’occasione per dare spazio alle testimonianze e affrontare il tema della violenza da più punti di vista.

La manifestazione si inserisce in un contesto nazionale che richiede attenzione costante. Accanto alla violenza fisica, emergono forme sempre più insidiose di sopraffazione, come quella economica e quella digitale, approfondite anche dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, presieduta dall’onorevole Martina Semenzato.

Con “Rompiamo il silenzio”, le quattro realtà promotrici lanciano un messaggio rivolto all’intera comunità: la violenza sulle donne non è un problema privato, ma una responsabilità collettiva. Perché nessuna donna deve sentirsi sola e nessuna richiesta di aiuto deve restare inascoltata.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

25 novembre 2026 – Ore 17.30

Auditorium Piazzolla

Via XX Settembre, 4 – Piazzolla di Nola

Contatti: 334 9810503 – 339 1678984

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