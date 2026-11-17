Dal 17 al 21 novembre il Film Festival di Architettura e Design coinvolge sei sedi culturali della città. Tra gli ospiti Castellitto, Genovese, Leo, Lodovini, Bentivoglio e Gioli.

Ha preso il via oggi la sesta edizione di Al di Là della Visione – Film Festival di Architettura e Design, in programma a Napoli fino al 21 novembre. Cinque giornate di proiezioni, incontri, concorsi internazionali e workshop dedicate al dialogo tra cinema, architettura e trasformazioni urbane.

La manifestazione coinvolge sei sedi: Auditorium di Bagnoli, Basilica della Pietrasanta, Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, Castel Capuano, Cinema Filangieri e Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS.

Tra gli ospiti figurano Sergio Castellitto, Paolo Genovese, Edoardo Leo, Valentina Lodovini, Fabrizio Bentivoglio e Matilde Gioli. Tra gli appuntamenti principali spicca l’incontro con Paolo Genovese, venerdì 20 novembre a San Domenico Maggiore.

«Con questa sesta edizione vogliamo rafforzare il legame tra cinema, architettura e territorio, trasformando Napoli in un grande spazio di incontro e confronto – dichiara Gianluigi Osteri, ideatore e fondatore della manifestazione –. Il Festival punta a coinvolgere il pubblico, valorizzare i giovani talenti e raccontare, attraverso il cinema, le trasformazioni della città».