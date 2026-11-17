Presentata in Consiglio regionale l’iniziativa del 22 novembre alla Mostra d’Oltremare. Una giornata ad ingresso libero tra campioni, scuole, associazioni e cittadini.
Una giornata per riunire il movimento sportivo campano, valorizzarne i protagonisti e promuovere una pratica sportiva sempre più accessibile e inclusiva. È “Verso gli Stati Generali dello Sport 2026”, l’iniziativa promossa dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania, presentata questa mattina nella Sala Caduti di Nassiriya del Consiglio regionale.
L’appuntamento è per domenica 22 novembre alla Mostra d’Oltremare, Padiglione 3B , con incontri, premiazioni, attività dimostrative e occasioni di confronto tra istituzioni, federazioni, associazioni, scuole, atleti e cittadini.
Alla conferenza stampa hanno partecipato l’assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, Sandro Cuomo, campione olimpico nella spada a squadre ad Atlanta 1996, e l’atleta paralimpica Angela Procida.
“Vogliamo che sia una grande festa dello sport campano, un’occasione per dare spazio a ogni disciplina, a ogni talento e a ogni storia. Lo sport è passione, sacrificio e inclusione, una palestra di vita che unisce generazioni e crea comunità. Con questa iniziativa, unica nel suo genere in Campania, vogliamo riunire chi vive lo sport ogni giorno: dagli atleti alle associazioni, dalle scuole alle federazioni, fino alle famiglie. Il nostro obiettivo è costruire uno sport davvero accessibile, perché non deve essere un privilegio legato alle possibilità economiche, ma un diritto e un’opportunità per tutti”, ha detto l’ assessora regionale allo Sport Fiorella Zabatta.
”Gli Stati generali dello sport devono segnare l’avvio di una nuova stagione di impegno e di politiche concrete per la Campania. Lo sport non è un lusso né un privilegio, ma un diritto e un fondamentale strumento di crescita, salute, educazione e inclusione sociale. La nostra sfida è garantire a ogni cittadino, indipendentemente dal territorio in cui vive o dalle proprie condizioni economiche e personali, la possibilità di praticarlo. Servono investimenti negli impianti, sostegno alle associazioni e alle società sportive e una particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e alle fasce più fragili. Il Consiglio regionale è pronto a fare la propria parte: dobbiamo trasformare le tante energie del mondo sportivo in una visione comune e in azioni concrete. Perché investire nello sport significa investire nel futuro, nella coesione e nella qualità della vita della nostra comunità. La Campania ha bisogno di una politica dello sport che non lasci indietro nessuno”, ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi.
Il programma del 22 novembre inizia alle 9.30 von l’accoglienza dei partecipanti; alle 10.30 apriranno gli stand delle Federazioni sportive campane. Alle 11 il convegno “Sport e scuola: educazione, inclusione e benessere” darà il via alla sessione mattutina, che proseguirà con le premiazioni di “Napoli Capitale Europea dello Sport” e i riconoscimenti alle scuole, alle associazioni e alle realtà che si sono distinte nella promozione della pratica sportiva.
Alle 18 si terrà il convegno “Presente e Futuro dello Sport in Campania”, seguito dalle premiazioni della Presidenza del Consiglio regionale e dai riconoscimenti ai grandi protagonisti dello sport, tra cui la campionessa olimpica di ginnastica artistica Manila Esposito, altri atleti e rappresentanti delle Federazioni sportive.
Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand, conoscere e provare diverse discipline sportive e partecipare alle attività dimostrative.
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