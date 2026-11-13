Al via su Canale 8 “Mezzogiorno al centro”: la voce del Sud e delle aree interne oltre i luoghi comuni

A partire da venerdì 13 novembre, ogni venerdì alle 21.15 andrà in onda su Canale 8 “Mezzogiorno al centro”, un nuovo talk show che accenderà i riflettori sul Sud, le aree interne e le isole minori, condotto dal giornalista, esperto in divari territoriali, Luca Antonio Pepe. L’intento del format è superare la narrazione stereotipata del Meridione, dando voce a chi vive e lavora in territori che troppo spesso finiscono ai margini dell’agenda mediatica nazionale. Accademici, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, esperti di sviluppo locale, associazioni di categoria, professionisti, giornalisti e artisti si confronteranno per analizzare le criticità delle aree più fragili e proporre soluzioni concrete. L’obiettivo primario è offrire un giornalismo di servizio costruttivo: un’occasione preziosa per far scoprire al pubblico le eccellenze di questi territori, raccontando storie lontane dalla retorica dei luoghi comuni per valorizzare le migliori energie del Paese. La prima puntata affronterà temi di stretta attualità: dal federalismo all’autonomia differenziata, dalle ultime politiche statali in materia di equità fino al blocco dei trasportatori, offrendo agli spettatori anche storie vincenti di eccellenza imprenditoriale nelle aree interne e un importante approfondimento sull’impronta culturale del Meridione nel mondo. Ad aprire i lavori di questo primo appuntamento sarà un ricco parterre di ospiti, a partire dallo scrittore e giornalista meridionalista Pino Aprile, autore del bestseller “Terroni”, l’on. Alessandro Caramiello, presidente dell’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud”, e l’on. Annarita Patriarca, segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Al tavolo del confronto siederanno anche il cav. Aquilino Carlo Villano e la dott.ssa Maria Grazia Villano (rispettivamente fondatore-amministratore unico e vicepresidente della OMI – Officine Meccaniche Irpine), insieme ai docenti universitari Stefano Cristante e Lorenzo Chieffi (professori ordinari in Sociologia dei processi culturali e comunicativi il primo, e in Diritto pubblico e costituzionale il secondo). Arricchiranno il dibattito l’imprenditore e attivista Gigi Lista e il fondatore del movimento civico “Progetto Concittadino” Antonio De Sabato. Ospite d’onore della serata sarà il celebre cantautore e musicista Eugenio Bennato, fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare e autore di brani storici come “Brigante se more”. Il primo appuntamento è per le ore 21.15 di venerdì 13 novembre, su Canale 8 (tasto 14 del digitale terrestre).

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