Ercolano ricorda Salvatore Barbaro, vittima innocente della criminalità

Ercolano, 13 novembre – Ercolano ha ricordato questa mattina Salvatore Barbaro, vittima innocente della criminalità, nell’anniversario della sua uccisione. Presso l’istituto superiore A. Tilgher la proiezione di un documentario che ricorda i fatti criminali delle settimane precedenti l’omicidio di Barbaro. A seguire il confronto dei ragazzi delle scuole della città con la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, i membri del pool della Legalità Antonio Borrelli e Sandro Ruotolo, il presidente della FAI Antiracket Ercolano, Pasquale Del Prete, il referente di Libera Napoli, Pasquale Leone, il Sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Liana Esposito.

A seguire la marcia silenziosa per le vie della città, con l’arrivo a piazzetta Barbaro per la commemorazione. Un momento di raccoglimento e partecipazione per rendere omaggio a Salvatore Barbaro, alla presenza della madre, della sorella e del fratello di Salvatore, e del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

«Ricordare Salvatore Barbaro significa riaffermare il dovere delle istituzioni di custodire questa memoria. La memoria delle vittime innocenti delle mafie è un’occasione importante per ricordare da che parte stiamo. Quella della legalità, dell’amministrazione sana. Dobbiamo trasformare il ricordo in un impegno quotidiano per la giustizia e per una comunità nella quale la criminalità non trovi spazio. È importante che le nuove generazioni conoscano queste storie. Proprio per questo abbiamo scelto di partire dalle scuole, dai ragazzi. Affinché la sua memoria resti nel presente e nel futuro di Ercolano». A dirlo la sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…