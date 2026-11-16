Marcello borsa e Connie Amirante in “San Satana”: il ritratto cruento e carnale di Gregorio VII di Antonio Mocciola per la regia di Giorgio Gori

Il corpo del Papa spogliato di ogni paramento, ridotto a carne sanguinante; di fronte a lui, la vendetta di una figlia che ha visto la propria famiglia distrutta dal dogma. Debutta a teatro “San Satana”, il nuovo, potente dramma storico scritto da Antonio Mocciola e diretto da Giorgio Gori.

Lo spettacolo porta in scena lo scontro feroce tra Ildebrando di Soana – passato alla storia come Papa Gregorio VII, interpretato da Marcello Borsa – e Sabina, una giovane carceriera mossa da un odio viscerale, interpretata da Connie Amirante. La vicenda si svolge nel giugno del 1084, durante il sequestro del pontefice a Castel Sant’Angelo. Gregorio VII è l’uomo che, imponendo il celibato tassativo al clero, ridusse in miseria e schiavitù migliaia di donne e figli di sacerdoti, spingendone decine al suicidio. Tra questi, il padre di Sabina.

Mocciola firma una drammaturgia claustrofobica e radicale. Una tortura fisica che esalta il contrasto con la sua indistruttibile ferocia mentale. Fu lo stesso San Pietro Damiani, teologo e suo stretto alleato, a definirlo profeticamente “il mio santo Satana”, per quella volontà d’acciaio, algida e spietata come quella del demonio

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Roma, giugno 1084. All’interno delle mura opprimenti di Castel Sant’Angelo, il Papa più potente e spietato del Medioevo, Gregorio VII, è ridotto all’impotenza. Assediato dalle truppe imperiali e privato del trono dal nuovo Antipapa, il pontefice è prigioniero nella fortezza. La sua carne è violata: le braccia legate, coperto a malapena da uno straccio sui genitali. Il Vicario di Cristo è ridotto a un Cristo alla colonna.

A sorvegliarlo, torturarlo e umiliarlo nella sua cella non c’è un soldato, ma Sabina, una ragazza feroce e disperata. Sabina è il fantasma incarnato della Riforma Gregoriana: figlia di un sacerdote che si è tolto la vita dopo il decreto papale che imponeva il celibato ecclesiastico, e di una madre cacciata sul lastrico e marchiata come prostituta.

In un duello claustrofobico e sadico, Sabina usa il proprio corpo, la provocazione e il peso del proprio dolore per smantellare la sacralità dell’uomo che ha distrutto la sua famiglia. Ma Gregorio, nonostante la fame, la nudità e l’agonia fisica, oppone un’inflessibile ferocia verbale e teologica, convinto di essere lo strumento purificatore di Dio. Tra squarci di latino liturgico e violenza carnale, lo spettacolo scava nell’abisso di un uomo accecato dal fanatismo, chiamato dai suoi stessi alleati “San Satana”: un santo per la Chiesa, un demonio per la terra.

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