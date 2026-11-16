Nasce Matrice, il nuovo magazine della fiera del design indipendente Mercato Meraviglia, di cui anticipa la 17esima edizione in programma dall’11 al 13 dicembre 2026. La presentazione del numero 0 di Matrice si terrà venerdì 20 novembre alle ore 19, nei locali di Natubbar, in Vico II Quercia 9.

Matrice è un oggetto editoriale insolito: gratuito, ironico, colto e popolare. Fedele, insomma, allo spirito della manifestazione creata nel 2012 dall’associazione Archintorno, che promuove la rigenerazione e il recupero di ambienti urbani ispirandosi ai tradizionali mercatini messicani. La location di dicembre sarà, ancora una volta, l’ex Ospedale Militare di Napoli. Qui ha sede La Santissima Community Hub, il progetto di rigenerazione temporanea a cura di Urban Value e Coop4art che coproduce l’evento, organizzato in partnership con Open House Napoli e Le Scalze.

La rivista non è solo una mappa indispensabile per orientarsi nella prossima edizione di Mercato Meraviglia. Piuttosto, attraverso il racconto, traduce su carta la propria identità: quella di uno spazio in cui l’artigianato diventa atto comunitario, indipendente e di resistenza, pratico e culturale. Design e letteratura, dunque, come due espressioni degli stessi valori: quelli del consumo critico, del recupero urbano e della cura della comunità. Lo slittamento di significato parte dal titolo: “matrice” nel senso di materia prima, stampo originale di un’opera di design, ma anche di un carattere tipografico. Il cuore di Matrice è infatti la sezione narrativa, curata dal Direttore Responsabile Ugo Sandulli, che ha selezionato sette racconti inediti di altrettanti autori italiani.

Il tema di questo numero è la scaramanzia, scelta come filo conduttore dell’intera edizione 2026 di Mercato Meraviglia: il 17 porta sfortuna; non ci si siede a tavola in 13; il sale non si passa di mano in mano… Ma il design, come spiega l’editoriale di apertura, da sempre interpreta la realtà, dà forma al rito e traduce un gesto in un oggetto tangibile. E cos’è la scaramanzia, in fondo, se non una coreografia quotidiana, un modo tutto umano di esorcizzare l’incerto?

E così superstizione, fortuna e malaugurio diventano materia di storie che, spaziando dal nero al grottesco, scandagliano le profondità delle nostre liturgie quotidiane. Deborah D’Addetta (classe 1986, «più napoletana che pugliese», autrice di Maleuforia e della zine Porchérie) apre con Lucciole e neon: una notte, una farmacia h24, una fila di disperati sotto la croce verde al neon. La cosa più strana che capita lì, rivela il farmacista, è la superstizione; Daniele Dionisi (nato a Narni, vive a Milano, autore dei romanzi Madonna libertà, Santo protettore e Scorza) firma Barriere innaturali, un monologo surreale in cui un linguista in disgrazia cerca il rimedio definitivo alla propria scalogna; Antonio Esposito (Napoli, 1989, editor per Astarte edizioni e tra i fondatori di Grado Zero) racconta in Sei e diciotto il Lotto come un contagio: un ambo giocato per trent’anni, numeri che «si scaricano» se pronunciati, un intero palazzo in preda alla cabala; Domenico Esposito (Napoli, 1992, docente di narrativa e grammatica a Lalineascritta) affida a Ciucciuvettola la storia di una famiglia: una madre che gira le statuine di civetta verso l’esterno e un padre camionista che ne porta una a casa da ogni viaggio; Cristina Pasqua (autrice di Diciassette, Forbici e fora sacchi, editor freelance a Roma) segue in MalasorteClara, che all’Orto botanico incontra una vecchia in abito cremisi: una sola parola sussurrata e una vita costruita attorno a quel presagio; Franco Santucci (San Severo, 1979, autore del Bestiario del sogno) trasforma ne Il geco una piastrella scheggiata e una frase detta al momento sbagliato in un sortilegio di famiglia;Simone Sciamè (classe 1993, editor della rivista «Topsy Kretts») chiude con Ventura: la fortuna è una ruota che gira e a volte si buca. Una notte di giugno, una neonata con un solo ciuffo di capelli e una coppia in crisi devono decidere dove andare.

Non è tutto. Perché in questo numero di Matrice si troveranno, oltre ai racconti e a tutte le informazioni sul programma degli eventi di Mercato Meraviglia e sui 96 espositori coinvolti – che parteciperanno alla terza edizione del Premio Meraviglia – anche un approfondimento sulla mostra collettiva Scudi poetici, curata da Francesca Blandino.

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