Arte e solidarietà in Campania con il progetto “Animal” di Federica Gioffredi

La fotografa lancia una call for stories per sostenere il rifugio di Luigi Carrozzo

Foto d’autore con il proprio animale per sostenere “Il rifugio dal volto umano” di Luigi Carrozzo. Con una “call for stories” parte “Animal”, il nuovo progetto artistico e solidale della fotografa Federica Gioffredi. L’invito è a raccontare il legame profondo con il proprio animale e a farsi fotografare, per poi realizzare una mostra d’arte itinerante, che partirà a marzo 2027 dalla sua home gallery a Napoli, e toccherà tutte le province della Campania. Gli scatti saranno messi in vendita e parte del ricavato andrà a “L’emozione non ha voce ODV”, noto come “Il rifugio dal volto umano” fondato a Napoli nel 1997 da Luigi Carrozzo, la struttura, situata in via Vicinale Margherita nella periferia nord della città, che si distingue dai tradizionali canili, per la gestione degli animali in ampi spazi aperti e gruppi sociali liberi. “Cerco esperienze reali – spiega Gioffredi – storie che mostrino come persone e animali vivano il quotidiano, il mutuo supporto, magari capaci di ispirare altre persone, di rafforzare i legami tra animali e comunità, nella difesa dei diritti di tutti gli animali”. Per prendere parte al progetto basta inviare nome, cognome, recapito telefonico, e poche righe che descrivano il rapporto con il proprio animale alla mail dell’artista: federicagioffredi@gmail.com. “Non cerco pose perfette, né immagini costruite – ribadisce Federica – voglio raccontare la relazione più vera, quella con il proprio animale, nella speranza di promuovere anche le adozioni”. A gennaio tutti gli iscritti si riuniranno nell’area cani de La Reggia Designer Outlet di Marcianise, che sostiene il progetto, per partecipare allo shooting. Si parte dalla Campania per poi estendere il progetto ad altri rifugi per animali e accogliere adesioni da tutta Italia.