White chill out da Nicola, tredici anni di visione sul mare: a Pozzuoli nasce Il Salotto di Nicola e lo chef Alessio Galati firma il nuovo menu

Dalla visione imprenditoriale di Nicola Scamardella alla cucina di Alessio Galati, palermitano di origine e napoletano d’adozione: il ristorante presenta Il Salotto di Nicola, un nuovo spazio dedicato alle esperienze gastronomiche riservate, e una proposta che intreccia cultura siciliana, tradizione campana e pescato del Golfo.

A Pozzuoli, il mare non è soltanto il panorama che accompagna una cena, ma una presenza che entra nella cucina, nell’identità e nella storia di un progetto imprenditoriale. È da questa idea che nasce il percorso di White chill out da Nicola, realtà che da tredici anni porta avanti la visione di Nicola Scamardella, imprenditore cresciuto nel mondo della ristorazione e profondamente legato alla sua città.

Era il 2013 quando Nicola ha dato forma al proprio progetto sul lungomare di Pozzuoli. Un percorso costruito nel tempo, attraverso scelte, ricerca e una precisa identità gastronomica, che oggi mette insieme cucina di mare, sushi, crudi e mixology. Una crescita che non ha mai perso il legame con il territorio e con il luogo in cui tutto è nato.

Per Nicola, essere puteolano, vivere a Pozzuoli e fare impresa qui non rappresenta un semplice dato geografico, ma una scelta di appartenenza. Un legame che si traduce anche nella volontà di sostenere le realtà locali e creare occasioni di collaborazione tra gli imprenditori dei Campi Flegrei.

«Per me Pozzuoli non è semplicemente il luogo in cui ho scelto di aprire un ristorante. È casa, è identità, è il territorio nel quale voglio continuare a investire e costruire il futuro della mia attività. Credo molto nella collaborazione tra imprenditori: quando le eccellenze locali si incontrano e lavorano insieme, non cresce soltanto la singola azienda, ma diventa più forte tutto il territorio».

Una cucina, due territori: la Sicilia incontra i Campi Flegrei

Al centro della nuova proposta gastronomica c’è lo chef Alessio Galati, 40 anni, originario di Palermo e oggi napoletano d’adozione. Il suo percorso professionale comincia presto: a 15 anni entra nelle cucine della tradizione siciliana e, appena due anni dopo, vive un’esperienza importante da I Pupi di Bagheria, ristorante stellato guidato dallo chef Tony Lo Coco.

A 20 anni arriva a Napoli, dove lavora al fianco di diversi chef e in differenti realtà della ristorazione. Nel 2021 entra nella brigata di White chill out da Nicola, dove da oltre cinque anni porta avanti una cucina che conserva le proprie radici siciliane e si lascia contaminare dalla cultura gastronomica campana, con particolare attenzione al pescato del Golfo di Pozzuoli.

La sua non è una semplice riproposizione dei sapori della terra d’origine, ma un dialogo continuo tra esperienze, ingredienti e tradizioni. Un incontro che trova una delle sue espressioni più interessanti nel nuovo piatto sorpresa del menu: White Norm.

«La Sicilia è il punto da cui sono partito e continua a essere una parte importante della mia cucina. A Napoli, e soprattutto a Pozzuoli, ho trovato ingredienti, tradizioni e una cultura del mare che mi hanno permesso di crescere e sperimentare. Non voglio riproporre semplicemente i piatti della mia terra, ma farli dialogare con quello che questo territorio mi offre ogni giorno. La mia cucina nasce proprio da questo incontro».

Il nuovo menu Autunno 2026: il mare, la creatività e le contaminazioni

La nuova carta Autunno 2026 racconta un percorso gastronomico che alterna materia prima, tecnica e creatività. Il mare resta protagonista, ma si apre a interpretazioni diverse, tra piatti riconoscibili e accostamenti inediti.

Si parte da Caldera 24 K, un grande plateau di crudi, tartare e sushi. Il nome richiama in modo evocativo la natura vulcanica dei Campi Flegrei e il territorio in cui il ristorante ha scelto di costruire la propria identità.

Ad accompagnare la proposta c’è il White Cocktail, drink signature firmato dal bartender Luigi Scamardella, un Green Gin Sour caratterizzato dalle note erbacee.

Tra le portate del nuovo menu:

Polpo Dorato: polpo scottato, cubo di zucca arrosto, patate in due consistenze e limone flambé.

polpo scottato, cubo di zucca arrosto, patate in due consistenze e limone flambé. Roll Bun Crostacei: bun dolce, insalatina, maionese al pepe rosa e crostacei.

bun dolce, insalatina, maionese al pepe rosa e crostacei. Baccalà alla Nicola: baccalà fritto, crema di provola, pomodorino scottato e scaglie di Provolone del Monaco.

baccalà fritto, crema di provola, pomodorino scottato e scaglie di Provolone del Monaco. Milanese di Mare: cotoletta croccante di tonno con cuore morbido di scamorza, pinoli tostati e petali di porcino.

cotoletta croccante di tonno con cuore morbido di scamorza, pinoli tostati e petali di porcino. Tonno al Forte: tataki di tonno rosso mediterraneo, friarielli piccanti e cipolla caramellata.

Per i primi, la carta propone lo Zito di Alessio, una pasta con Genovese di tonno, mentre il piatto che più rappresenta l’incontro tra le origini dello chef e il territorio campano è il White Norm.

Qui gli spaghetti vengono cotti in acqua di pomodoro e completati con polvere di melanzana, basilico al limone, tartare di pesce spada affumicato e scaglie di ricotta salata. Un piatto che gioca con consistenze e profumi mediterranei, mettendo in relazione ingredienti e suggestioni di due territori.

A chiudere il percorso è il Plateau Dolce Vita, una proposta pensata per la condivisione con graffette calde, soufflé al cioccolato e gelato artigianale morbido al fiordilatte, accompagnati da diverse guarnizioni.

Il calice racconta i Campi Flegrei

Anche la proposta enologica segue la stessa filosofia di valorizzazione territoriale. Il sommelier Guido Del Vecchio accompagna il menu con Vigna Cigliano Solfatara, Campi Flegrei Bianco D.O.P. di Cantine Federiciane.

La presenza della cantina non è soltanto un abbinamento enologico, ma rappresenta anche un omaggio alla rete di imprenditori dei Campi Flegrei che Nicola sostiene e promuove da tempo. Una collaborazione che racconta la possibilità di fare sistema, mettendo in relazione competenze e produzioni del territorio.

Il Salotto di Nicola: un nuovo spazio per vivere la tavola

Tra le novità presentate c’è anche Il Salotto di Nicola, un nuovo ambiente pensato per accogliere esperienze gastronomiche riservate e momenti di convivialità in una dimensione più intima e raccolta.

Uno spazio che amplia le possibilità di accoglienza di White chill out da Nicola, mantenendo al centro la cucina, il servizio e il piacere di condividere la tavola. Un progetto che risponde al desiderio di offrire agli ospiti un’esperienza dedicata, senza rinunciare al rapporto con il mare e con l’identità del ristorante.

La comunicazione e il marketing del ristorante sono curati da TiPi Social Agency, guidata da Tiziana Portanova.

White chill out da Nicola

Via Giacomo Matteotti, 48 – Pozzuoli (Napoli)

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…