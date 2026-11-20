Il Centro commerciale Campania rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura della prevenzione e della responsabilità sociale con un nuovo appuntamento dedicato alla salute e alla sensibilizzazione. Domenica 29 novembre, alle ore 11:00, Piazza Campania ospiterà un incontro organizzato in collaborazione con LILT – Associazione Provinciale di Caserta, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione oncologica femminile e maschile.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo delle campagne Ottobre Rosa e Novembre Nastro Blu e si inserisce nel percorso di informazione e sensibilizzazione portato avanti nei mesi scorsi presso il Wellness Point del Campania, con attività rivolte alla promozione della salute e del benessere. Un’occasione per dare continuità a un messaggio fondamentale: la prevenzione, attraverso controlli periodici, diagnosi precoce e corretti stili di vita, è uno strumento essenziale per tutelare la propria salute.

A prendere parte all’incontro saranno diversi specialisti che, attraverso le proprie competenze ed esperienze professionali, contribuiranno ad approfondire il tema della prevenzione e a rispondere alle domande del pubblico. Interverranno la dott.ssa Angela Maffeo, presidente di LILT Caserta, il dott. Carlo Faccenda, senologo, il dott. Ortensio Letizia, oncologo, il dott. Gennaro Romano, urologo, e il dott. Francesco Cusano, dermatologo.

Il programma prevede inoltre un intervento speciale della prof.ssa Giovanna Paolino, che modererà anche l’incontro, e un momento dedicato alla letteratura e alla testimonianza personale con la presentazione del libro “Non mi avrai” di Annamaria Zoppi. L’autrice condividerà con i presenti la propria esperienza attraverso la lettura di un estratto dell’opera, offrendo uno spunto di riflessione sul valore della forza personale e della consapevolezza nell’affrontare le difficoltà. L’incontro lascerà spazio anche alle testimonianze e alle esperienze dirette del pubblico, favorendo un momento di dialogo e partecipazione.

L’evento, le cui adesioni sono già aperte, sarà gratuito.

Con questa iniziativa, Centro Campania conferma la propria volontà di essere non soltanto un luogo dedicato allo shopping e all’intrattenimento, ma anche uno spazio di incontro, informazione e partecipazione attiva alla vita del territorio. La collaborazione con LILT Caserta testimonia l’attenzione del Centro verso i temi di rilevanza sociale e il sostegno a progetti che contribuiscono concretamente alla diffusione di una maggiore consapevolezza sui temi della salute.

Per aggiornamenti sugli eventi e dettagli: www.campania.com

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