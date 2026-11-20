Il 24 novembre all’Hotel Royal Continental istituzioni, società scientifiche, professionisti sanitari e associazioni dei pazienti a confronto per garantire accesso alle cure e per la costituzione di un tavolo tecnico multidisciplinare con lo scopo di condividere le strategie per una efficace ed efficiente gestione della patologia.

NAPOLI – Prevenzione, diagnosi precoce, appropriatezza terapeutica, innovazione e diritto alle cure. Sono questi i temi al centro dell’incontro Diabete nelle Regioni del Sud: Prevenzione, equità e innovazione nella presa in carico del paziente con il patrocinio di tutte le società scientifiche della diabetologia e delle specialistiche interessate ai percorsi.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento delle Associazioni dei Pazienti Diabetici della Campania e del Sud Italia, la cui presidente e responsabile scientifica è Fabiana Anastasio, nasce dalla necessità di affrontare le criticità di una delle principali emergenze di salute pubblica, il diabete, con particolare attenzione alle Regioni del Mezzogiorno d’Italia.

In Italia le persone con diabete sono circa 4,5 milioni (in Campania circa 465mila), ma il dato non restituisce interamente la dimensione del fenomeno: esiste una quota significativa di cittadini ignari della patologia o che non ha ancora ricevuto una diagnosi e di persone che presentano condizioni di prediabete. A questo quadro si aggiunge il rapporto sempre più stretto tra obesità e diabete di tipo 2, che impone di intervenire tempestivamente sui fattori di rischio.

“Il diabete- dichiara Fabiana Anastasio, presidente del Coordinamento delle Associazioni Pazienti Diabetici della Campania e del Sud Italia – necessita di una gestione multidisciplinare. Abbiamo la necessità di costruire percorsi strutturati per la prevenzione delle complicanze, vere criticità della patologia, causa di sofferenza per il paziente, perché intervenire in tempo significa ridurre disabilità, costi sociali e sanitari. Parimenti abbiamo la necessità di considerare l’obesità anche in funzione di una significativa prevenzione di futuri casi di diabete”.

In riferimento all’accesso alle terapie innovative farmaceutiche e tecnologiche – prosegue la presidente Anastasio- il tema non può essere affrontato contrapponendo il valore di ogni singola persona alle esigenze economiche del sistema. La sostenibilità economica è indispensabile e dai dati di economia sanitaria è ormai evidente che cure appropriate e innovative hanno favorevoli ricadute economiche anche per il Servizio Sanitario Nazionale”.

“La proposta che avanziamo – conclude la presidente- è la costituzione di un tavolo tecnico multidisciplinare per costruire in sinergia con tutti gli specialisti coinvolti nella gestione della patologia percorsi strutturati utili a garantire la più corretta ed efficiente presa in carico del paziente diabetico. Percorsi, ad oggi, secondo i dati Agenas e Istat, pressoché inesistenti soprattutto nella macro area del Sud”.

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