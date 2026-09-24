Campania, formazione gratuita e posti di lavoro retribuiti per disabili e categorie protette sino al 10 ottobre

L’iniziativa del bando di formazione per il turismo accessibile in Campania, riservata alle persone con disabilità – categorie protette, inserita nel progetto Mare e Monti realizzato dalla cooperativa sociale Cosy For You con il sostegno di Fondazione con il Sud, è finalizzata all’individuazione di 15 partecipanti da inserire in due percorsi formativi professionalizzanti gratuiti al termine dei quali potranno effettuare uno stage retribuito per sei mesi.

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro e di sostenere l’inserimento occupazionale dei partecipanti, attraverso percorsi di formazione ad elevato contenuto pratico. L’iscrizione potrà avvenire, entro il 10 ottobre, attraverso l’indirizzo www.damaconsulting.org/ formazione-mari-e-monti sul sito D.A.M.A. Consulting, ramo di consulenza e formazione della cooperativa sociale Cosy For You, e inviando la domanda all’indirizzo di posta elettronica: info@damaconsulting.org

Due le figure professionali che saranno formate, gratuitamente, tra i candidati prescelti: Booking Agent, figura specializzata nella gestione delle prenotazioni e del rapporto con i clienti all’interno di strutture ricettive come alberghi, residence o resort, e quella di HR Support, con ruolo junior di supporto ai processi di ricerca e selezione del personale, comunicazione organizzativa e gestione amministrativa del personale.

I corsi prevedono tre passaggi formativi suddivisi tra corsi video in remoto, laboratori e partecipazione in presenza che, per la prima figura avrà una durata di 42 ore, mentre per la seconda figura professionale durerà 48 ore. Un corso congiunto di ulteriori 28 ore servirà a definire le due figure professionali che saranno prescelte e che potranno effettuare uno stage retribuito per sei mesi, che potrà essere svolto in presenza o da remoto, tra marzo e settembre 2027, presso aziende partner del territorio campano operanti nel settore turistico.

Questi i primi 4 itinerari del progetto Mare e Monti: un ponte tra costa e aree interne campane, che saranno implementati entro dicembre con altri 3 percorsi turistici per disabili in Campania

Ø Area Sannio: tra Valle Caudina, Alto Tammaro e Fortore, il Sannio propone un itinerario di tre giorni che unisce natura, artigianato e piccoli borghi realizzato grazie alla collaborazione con WWF Sannio.

Ø Area Irpinia: il percorso, realizzato in collaborazione con Info Irpinia, di tre giorni, si interseca tra l’Alta Irpinia e la Valle del Sele fino alla provincia salernitana e unisce benessere, memoria e paesaggio.

Ø Sportivo Napoli: il tour di una giornata a Napoli unisce sport, mare e la visita ad alcuni dei monumenti e luoghi più iconici e suggestivi della città, alternando sport, bellezza paesaggistica e fascino storico.

Ø Crocieristico: l’itinerario da Napoli a Pimonte, con percorsi accessibili nei paesi del Parco dei Monti Lattari, ha una durata di 6-7 ore. Realizzato in collaborazione con Nati 2 Volte, è dedicato ai viaggiatori del turismo crocieristico provenienti dalle navi in approdo al Terminal Cruises di Napoli.

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