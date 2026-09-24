TamTam DigiFest XXI edizione: «La Sirena animata», Napoli si racconta attraverso il cinema d’animazione

Napoli vista attraverso gli occhi dell’animazione, dal disegno degli anni Cinquanta alle produzioni contemporanee. È questo il percorso proposto dalla XXI edizione del TamTam DigiFest, in programma dal 2 ottobre all’11 dicembre, attraverso un programma di proiezioni, incontri, seminari, laboratori e iniziative teatrali intorno al tema «La Sirena animata» che saranno proiettati a Napoli e in altri luoghi della provincia e della regione.

L’iniziativa, ideata e diretta da Giulio Gargia, è promossa e co-finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della programmazione culturale 2026 ed è organizzata dalla Cooperativa Tam Tam, con il contributo dell’Assessorato al Turismo e Spettacolo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.



Il 2 ottobre, alle 19, nella sala Ecce Homo, in via Ecce Homo 14 a Napoli, si terrà la presentazione della rassegna, seguita alle 19.30 dalla proiezione del documentario 3D «La cronaca a fumetti» di Giulio Gargia, con l’intervento di Mario Punzo, direttore della Scuola Italiana di Comix di Napoli. Alle ore 21 sarà proposto il cortometraggio «Neapolitan Mouse – Hollywood scopre Napoli», seguito dalla proiezione del cortometraggio «Lo scugnizzo» di Gianni Rodari.

L’appuntamento inaugurale è a ingresso libero.

A seguire il 3 ottobre al Camera Film, per la sezione dedicata alla diffusione in Regione Campania, in via Fratelli Bandiera 17 a Pomigliano D’Arco, la proiezione del film Undine diretto da Christian Petzold: una reinterpretazione in chiave moderna del mito delle ninfe d’acqua.

La manifestazione si propone di riunire, per la prima volta in un unico calendario, i film d’animazione realizzati sulla città dagli anni Cinquanta a oggi. Un patrimonio di immagini e narrazioni che permette di osservare Napoli da angolazioni differenti, mettendo in relazione la storia del cinema, il fumetto, il disegno e i linguaggi audiovisivi contemporanei.



L’animazione, in questo contesto, non è soltanto una tecnica cinematografica, ma uno strumento per leggere la realtà. Attraverso il disegno, la città può diventare racconto, memoria, immaginario e possibilità. Le sue strade, i suoi personaggi e le sue contraddizioni entrano in una dimensione visiva capace di superare i confini della rappresentazione realistica, trasformando elementi riconoscibili in un linguaggio accessibile a pubblici diversi.



Con «La Sirena animata», il TamTam DigiFest rinnova la propria attenzione alla cultura cinematografica e ai linguaggi innovativi, offrendo al pubblico un’occasione di incontro con opere, autori e prospettive capaci di raccontare Napoli oltre le immagini consuete. Un invito a riscoprire la città attraverso il cinema d’animazione, in un calendario di appuntamenti aperti alla partecipazione.



Ingresso: € 5 intero, € 3 ridotto. Alcuni appuntamenti sono a ingresso libero.

Per informazioni e contatti: tamtamcoop@libero.it – 366 3188501

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