Dalla tradizione sartoriale napoletana ai mercati internazionali: un riconoscimento all’eccellenza imprenditoriale e al valore del Made in Italy. Emozionante la dedica al padre, il Maestro Gigi Dalcuore.

NAPOLI, 16 novembre 2026 – Un riconoscimento all’eccellenza dell’alta sartoria napoletana e a una storia imprenditoriale che ha saputo portare nel mondo il valore del saper fare artigiano. Cristina Dalcuore è stata tra i protagonisti della quinta edizione del Premio Nazionale A.M.I.R.A. Progress 2026, svoltasi nell’Aula Magna del Centro Congressi Partenope dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

A consegnarle il premio è stato il professor Matteo Lorito, già Magnifico Rettore dell’Università Federico II, che ha espresso parole di apprezzamento per il percorso professionale dell’imprenditrice, sottolineandone la capacità di coniugare tradizione, innovazione e visione imprenditoriale.

«La storia di Cristina Dalcuore dimostra come la tradizione artigianale napoletana possa trasformarsi in un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Il suo percorso rappresenta un esempio di impegno, capacità imprenditoriale e valorizzazione di un patrimonio di competenze che abbiamo il dovere di trasmettere alle nuove generazioni», ha dichiarato il professor Lorito.

Alla guida della storica Sartoria Dalcuore, fondata dal padre, il Maestro Gigi Dalcuore, Cristina ha saputo raccoglierne l’eredità, contribuendo allo sviluppo di una realtà che rappresenta una delle espressioni dell’eccellenza sartoriale partenopea. Insieme al marito Damiano Annunziato, porta avanti un progetto imprenditoriale che coniuga la qualità della lavorazione artigianale con una visione contemporanea dell’eleganza maschile. La presenza sui mercati internazionali, con una clientela proveniente da diversi Paesi e uno showroom a New York, testimonia la capacità della sartoria di affermare il proprio stile oltre i confini nazionali.

Cristina Dalcuore è inoltre socia fondatrice di Le Mani di Napoli, l’associazione che riunisce alcune delle più rappresentative realtà dell’alto artigianato partenopeo. Un network impegnato nella promozione internazionale delle competenze manifatturiere, nella tutela delle maestranze e nella valorizzazione di un patrimonio produttivo che costituisce parte integrante dell’identità culturale ed economica della città.

Il riconoscimento ha assunto un significato particolarmente intenso nel momento della dedica al padre, scomparso, figura centrale nella sua formazione umana e professionale. Un passaggio emozionante, nel quale Cristina ha voluto condividere il premio con colui che le ha trasmesso l’amore per la sartoria e le ha indicato la strada da percorrere.

«Ricevo questo premio con profonda emozione e gratitudine. È un riconoscimento che appartiene non soltanto a me, ma a una storia di famiglia, fatta di sacrifici, passione e amore per la sartoria napoletana. Desidero dedicarlo a mio padre, il Maestro Gigi Dalcuore, che mi ha lasciato molto più di una sartoria: mi ha lasciato un sogno da continuare. Questa sera avrei voluto mettergli questo premio tra le mani e dirgli: “Papà, guarda fin dove siamo arrivati”. Oggi non posso più farlo, ma so che ogni mio traguardo porta con sé una parte di lui. Questo premio è nostro, papà».

Il Premio Nazionale A.M.I.R.A. Progress, promosso dall’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, celebra personalità, professionisti, imprenditori e realtà che contribuiscono alla valorizzazione delle eccellenze italiane, della cultura, dell’ospitalità e del territorio.

Alla cerimonia sono intervenuti il fiduciario A.M.I.R.A. Napoli Dario Duro, il presidente nazionale Claudio Recchia, il segretario generale coordinatore del Premio Giuseppe De Girolamo e l’assessore all’Immagine della città Carlo Puca, delegato dal sindaco Gaetano Manfredi.

Il trofeo consegnato ai premiati è una riproduzione artigianale in miniatura della lampada utilizzata dai maîtres nel tradizionale servizio flambé, simbolo storico della professionalità di sala. A completare il riconoscimento, una borsa dipinta a mano, realizzata dalla giornalista Sabrina Abbrunzo, e il volume Le origini della cucina italiana – da Federico II a oggi, pubblicato dall’Ateneo in occasione degli 800 anni dalla sua fondazione.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, dell’Università Federico II, della Camera di Commercio di Napoli e di numerose istituzioni e organizzazioni di categoria.

Il premio a Cristina Dalcuore celebra così non soltanto il percorso di un’imprenditrice, ma la continuità di una storia familiare che, attraverso il lavoro, la passione e la capacità di innovare, ha saputo trasformare l’eredità di un maestro in un’eccellenza sartoriale riconosciuta nel mondo.

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